Netflix 4月上架香港區新片推薦｜《壞媽媽》李到晛催淚新劇、《那一天我們會飛》游學修、蘇麗珊成名作首度上架、《模仿犯》日本推理女王名作改篇、少女漫改《只想告訴你》勁pure！4月起有大量長假期，即睇有甚麼新上架好戲、好劇值得開始睇。



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《黑暗榮耀》李到晛新催淚韓劇《壞媽媽》

李到晛在《黑暗榮耀》扮演宋慧喬身邊「劊子手」的朱醫生，而新劇《壞媽媽》再一次考驗他的演技，他需要扮演一位正義感十足的年輕檢察官，在意外事故心智退化，變得像個小孩子，並會描述他跟媽媽（羅美蘭 飾）之間感人的關係。相信又是一部要拿著紙巾看的催淚劇。（4月20日上架）

《壞媽媽》（4月20日上架）

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《只想告訴你》感人少女漫改篇

改篇自日本漫畫迷簡稱「君届」的人氣愛情漫畫，曾經由已故的三浦春馬演過真人電影。女主角黑沼爽子（南沙良 飾）因外表陰沉，被同學戲稱為「貞子」完全沒有朋友；習慣迴避身邊所有人的爽子，卻遇上直率開朗的陽光男孩風早翔太（鈴鹿 央士 飾），漸漸改變着自己。（4月初上架）

《只想告訴你》（4月初上架）

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《模仿犯》台灣改篇日本推理小說

《模仿犯》改篇自宮部美幸的經典推理小說，既寫犯罪推理，更寫人性黑暗面。卡士有吳慷仁、林心如、柯佳嬿、姚淳耀…等。檢察官郭曉其（吳慷仁 飾）面對一個連續殺人案兇手，對方在行兇之餘不斷利用傳媒挑釁、操弄人心。（4月1日上架）

《模仿犯》（4月1日上架）

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《哪一天我們會飛》游學修、蘇麗珊最純演出

面對Disney Plus瘋狂入港產片，Netflix 搶到《狂舞派》黃修平執導，游學修、蘇麗珊成名作：故事講彭盛華（林海峰）與余鳳芝（楊千嬅）是一對感情已歸於平淡的老夫妻，余鳳芝在中同聚會重遇舊同學蘇博文，她在網上發現蘇的博客，勾起學生時代回憶。（4月2日上架）

《哪一天我們會飛》（4月2日上架）

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《怒嗆人生》怒氣爆發復仇爽片

美國獨立片商A24新作，充滿黑色幽默和怒火的劇集《怒嗆人生 Beef》，生意不景的水電工Danny Cho（Steven Yeun 飾），與創業家 Amy Lau（Ali Wong 飾）因交通事故交惡、暴怒一發不可收拾。兩人陰招盡出向對方報仇，越玩越過火。（4月1日上架）

《怒嗆人生》（4月1日上架）

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《格殺福順》全度妍打到爆缸

全度妍在《格殺福順》中飾演「福順」，有着傳奇殺手及單親媽媽的雙重身份，片中有大量「Kill Bill」式耍帥不少武打場面，全度妍在拍攝期間更因為意外，頭部撕裂傷需要縫針治理，相信動作場面一定非常精彩。（4月初上架）

《格殺福順》（4月初上架）

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《急救先鋒：紐約》真實紀錄片

這部扣人心弦的紀錄片，會以鏡頭追蹤紐約第一線救護人員的工作日常，見證他們如何在分秒必爭的工作和私生活間取得平衡，體驗Big Apple醫療體系24小時無休止的急速步伐。（4月初上架）

《急救先鋒：紐約》（4月初上架）

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《猜猜誰是兇手2》搞笑偵探夫妻檔

笑匠阿當桑迪拿(Adam Sandler)與畢披特前妻珍妮花·安妮斯頓接拍片2019年舊作《猜猜猜誰是兇手》(Murder Mystery)續集，這對夫婦上集在歐遊時意外大破離奇謀殺案，今集講2人轉行做私家偵探，又再在旅行時遇上綁架案。（4月1日上架）

《猜猜誰是兇手2》（4月1日上架）

Netflix 4月上架 香港區有甚麼新片推薦？《壞媽媽》李到晛催淚新劇、《那一天我們會飛》游學修、蘇麗珊成名作首度上架、《模仿犯》日本推理女王名作改篇、少女漫改《只想告訴你》勁pure！4月起有大量長假期，即睇有甚麼新上架好戲、好劇值得開始睇。

