Sony ZV-E1上手試｜首台為Vlog設計全片幅無反相機｜售價+試片

Sony ZV-E1首台為Vlog設計全片幅無反相機上手試｜Sony正式公布全新全片幅無反相機ZV-E1，而這一代並非單純A系列無反，而是專為拍Vlog而生的「ZV系列」。無論機身、功能及輕巧程度，都是為拍攝影片而設計。究竟新機有什麼賣點？記者提早幾日實試新機，立刻上手試玩！



Sony今次於為Vlog創作者設計的ZV相機系列「ZV-E1」，以Vlog相機系列旗艦官方為希望高品質內容的創作者，提供最先進相機技術。新機配上全新全片幅Exmor R影像感測器（約1210萬像素）、BIONZ XR影像處理引擎、比之甘其他15+級動態范圍、ISO80-102400可擴展80至409600，加上4K無像素壓縮，以及比上代高8倍的處理性能。另外，新機除了可拍攝4K 60p影片外，未來可透過firmware升級至可拍攝4K 120p影片，以及5倍慢動作拍攝。

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Sony ZV-E1 機身只有71.9 x 121.0 x 54.3 mm及483g重

基本上ZV系列多個方便拍攝Vlog功能亦都搬入新機內，如十分方便的「一鐽背景模糊增強」；「Natural skin tone柔膚效果」可在眼睛和嘴周圍添加清晰度的同時，平滑小皺紋和瑕疵。還有新增的AI影片自動取景 Auto Framing功能，系統會基於AI主體識別技術，相機會自動對焦功能將自動裁剪畫面，使主體處於突出位置（或置中）。加上機身內置5軸光學影像穩定器可實現5.0級穩定拍攝，就算不加gimbal（穩定器）拍攝影片都算非常穩定。

防水滴設計的機身

收音方面，雖然大部份專業YouTuber都會使用「夾咪」來收音，但ZV-E1的收音系統亦不馬虎，新機配置「智慧三單元收音咪」，用家亦可以設定四種選項中選擇定向性：前方、全方位、後方及系統可自動辨認主體判斷收音方向。

Youtuber Sa妹實測Sony ZV-E1自拍影片功能

記者上手試Sony ZV-E1時，因為它是專門為拍攝Vlog而設計的全片幅無反相機，因此在操作及按鈕佈置上都是方便常自拍人士而設計。因為系統大部份都會以AI自動操作調整，因此就算是one man band自拍都可以得心應手。而且受惠於全片幅的關係，在人物景深營造得十分漂亮自然。配合大量E Mount鏡群，相信拍攝亦會更有彈性。

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Sony ZV-E1機身細節👇

新機賣$16,990（淨機身）、或$19,490（連28-60mm鏡頭套裝）。將於3月30日起至4月11日預購，最早取貨日期為4月14日，預售優惠送GP-VPT2BT藍芽手柄（價值$1.090）。

Sony ZV-E1 隨拍試相👇