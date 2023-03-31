國內旅行必用！中國支付寶免連國內銀行、手機號碼都可用，港幣直接轉賬免手續費｜現在返國內旅行或深圳一日遊，大部份店鋪都不太願收現金，如果沒有任何手機支付方法，難以消費。最近有方法可以簡易利用中國支付寶，不需要國內銀行戶口，免手續費下直接港元跨境匯款，方便大家國內旅行消費。



在中國國內消費，雖然AlipayHK或香港微信錢包都已經能夠應付大部份的消費，可是部份店鋪、個體戶小店等，仍只支援國內專用的電子手機銀包，如中國支付寶或微信國內錢包。要開這些國內電子錢包戶口都頗麻煩，不是需要連結國內銀行戶口，或需要香港跨境匯款才可以使用。最近AlipayHK及中國支付寶互相跨境匯款，達成指定條件後匯款免手續費，令大家更簡易地返國內消費。

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返國內消費，最好準備中國手機支付會較好。

簡單開通國內支付寶戶口

要開國內支付寶其實不難，只需要香港手機號碼以及利用人臉認證後，便可以完成實名認證簡單開戶。不過究竟如何不需要連結國內戶口，而入錢使用呢？其實以前大家都可以利用香港支付寶AlipayHK，直接匯款入內地支付寶錢包內，可是每次都需要25元手續費才可過數，十分不值。

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香港AlipayHK直接匯錢去中國支付寶錢包，不再需要手續費。

最近中國支付寶及AlipayHK公布，只需要匯款超過3500元，便可以免除25元手續費。這亦是代表香港用家只需要有香港AlipayHK戶口，便可以簡單直接、以及毋需任何手續費下，直接將港幣轉賬至中國支付寶的戶口。究竟跨境匯款步驟如何？即看下圖詳細示範。

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免手續費跨境匯至中國支付寶步驟

+ 7

1. 打開香港AlipayHK，先確認賬戶已連結上本地銀行戶口。

2. 如未連結，可即時選擇「新增銀行賬戶」，來添加銀行戶口以作過數之用。跟足手機的步驟不難連結。

3. 完成連結後，回去主頁選擇「匯款」，便可以選擇匯款金額，以及即時兌換率等資料。剔選協議後，點按下一步。

4. 填寫中國支付寶賬戶資料，包括賬號碼（手機號碼）、中文姓名（繁體簡體均可）以及匯款原因，之後繼續點按下一步。

5. 再次看一看匯款資料有沒有錯後，便可以點按「匯款確認」（如首次或超過3500元可免手續費）。

6. 進入匯款詳情後，點按「確認付款」。

7. 便可以看到「匯款處理中」，同時會收到匯款的短訊。

8. 中國支付寶登記的電話將會收到短訊收款連結，直接點按連結後跳回中國支付寶app的頁面。

9. 如果未曾開啟收款功能，可以點按「閃速收款申請」的「同意」。

10. 在主頁中可以看到待收款的指示，點按「選擇余額收款」。

11. 再開通「支付寶賬戶余額收款」功能後。

12. 便可以簡單地收到轉賬款項。