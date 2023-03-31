大埔昨日（3月30日）凌晨發生致命火災，一唐樓單位起火釀成1死7傷，慘劇疑因拖板短路而引起。消委會過去曾分享拖板7大安全問題，其中亦提到用家經常忽略的電線問題。馬上看以下7個拖板安全重點，及早針對問題處理，避免意外發生。



大埔奪命火疑因拖板電線短路而起

據消息指，起火單位居住一對情侶，以及飼養三隻狗，近凌晨3點單位冒出濃煙及起火，該單位男戶主被救出時昏迷，經搶救後不治，而其他 7 名傷者皆是起火單位樓上住戶，同因吸入濃煙不適。

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消委會點出拖板安全7重點：電源線長期捲曲高危

消委會曾分享拖板的安全問題，透過了解其潛藏著的安全隱憂，讓用家更容易分辨出是否有安全風險。首先很多人都習慣將電源線捲起來，方便收納並避免纏繞。但其實電線和拖板接合點的彎曲幅度通常都較大，經常彎曲和過分摺疊，有機會令電線斷開。消委會曾測試重複彎曲電源線10,000次，發現幾款產品內部的銅絲都斷開。有些型號的銅絲折斷率更高達42.5%，這意味著這些產品不夠耐用，而且存在短路風險。

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拖板過熱要小心

很多人的拖板都是長期駁在電掣上，當拖板啟動了一段時間後，如發現有過熱情況就要即時停用，因為拖板各部分的溫升是有指定上限，當起過上限時，就有起火的風險。另外，消委會測試發現，部分拖板的物料不夠耐熱，安全活門及過熱裝置底座膠料抵受不住高溫，加熱着火30秒後，火焰不能自行熄滅，這類產品亦存在一定的風險。

開關掣不耐用

如經常會重複開關電掣的話，也要留意電掣接觸點的電壓會不會過高，而且重複開關亦不能出現耗損。消委會測試後發現，部分拖板開關15,000次後，開關掣已量得超出標準規定的接觸電壓差，有機會因此產生熱能，令支架膠料出現熱熔問題。

這情況也對應在插座上，如經常會將插頭插入和拔出插座，要留意銅片損耗情況，因銅片折舊會影響通電，亦有機會導致短路問題，甚至連保險絲亦可能熔斷。

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最後，消委會發現部分拖板的絕緣設計欠佳，由於拖板上的產品不同電壓的有電部分應有一定距離，以防短路、跳火、漏電及過熱，但部分拖板的絕緣距離不足，增加跳掣及短路的風險。當用家發現插座、銅片不穩，出現接觸不良和供電異常時，就應要馬上停止使用，避免出現過熱問題。

資料來源：消委會