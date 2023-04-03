非觸式e道免身份證手機快速過關，中國或外國旅行必用，設定教學｜早年香港推出了「非觸式e-道」用家可以毋須拎身份證、指紋認證，只需拎手機及樣貌檢測，便可以快速過關，比傳統拎身份證+指紋認證過關更快。不過究竟如何申請、使用呢？下文立刻為大家實測教學。



早兩年前香港入境處首次加入「非觸式e-道」於指定關口，市民只需要拎手機app出來掃QR Code以及利用貌識別技術核實身份，不需要再用指紋便可以立刻過關，十分快捷方便。現時關口都已經設置不少台「非觸式e-道」，只需要一早申請登記便可以使用。

👉 中國支付寶免連國內銀行都可在國內消費｜港幣直接轉賬免手續費

現在香港多個關口都設立了「非觸式e道」，過關前一早登記便可以使用。（資料圖片）

究竟如何申請登記？首先要一台擁有生物特徵認證技術的智能電話（如iPhone的FaceID或利用指紋解鎖的Android手機），然後安裝了「非觸式e-道」app及「智方便」app後便可以使用。

👉 通關｜北上免檢過關、4大手機跨境支付懶人包 免預先兌換人民幣

👇👇非觸式e道登記步驟👇👇

+ 9

登記智方便



1.1 因為使用「非觸式e道」必需以「智方便」登入，所以第一步必需要申請及登記「智方便」，如果大家早已經登記了「智方便」，可以跳過以下幾個步驟，直接前往「非觸式e道」申請。

1.2 先下載「智方便」app，同時準備身份證作登記。

1.3 掃描身份證資料，需要用家分3個不同角度拍攝，最好在充足夠光的地方拍攝。之後系統便會自動為用家填寫個人資料。

1.4 確認好個人資料後，便需要設定「臉容辨識」，根據系統的指示確認樣貌後便可以完成此步。

1.5 驗證FaceID（iPhone用家），確定允許系統取用手機的FaceID用作login登入之用。

1.6 設定「智方便」6位數字的密碼以及填寫自己常用的email地址，之後收email後再確認電郵便可。

1.7 十分簡易地便可以完成登記「智方便」。

登記非觸式e道



2.1 完成登記「智方便」之後，先在App Store下載「非觸式e-道」app。

2.2 首之入app，先選擇顯示語言，然後再點按「登記非觸式e-道」。

2.3 確認「申請人聲明」後，點按「以智方便繼續」的選項。

2.4 繼續點按以及使用智方便個人資料來繼續登記。

2.5 此時自動轉去智方便app，可以確認個人資料有沒有錯誤。

2.6 簡易地完成登記，以後便可以利用「非觸式e道」過關。

👇👇非觸式e道使用步驟👇👇

使用非觸式e道



3.1 過關時，找「非觸式e-道」後，打開app直接取得QR Code。

3.2 只要scan手機的QR Code，便可以進入第一道閘。

3.3 在內不需要利用指模，只需要看準鏡頭便可以開第二道閘，直接過關

👉 中港澳一卡三地電話卡實測 $48任用數據有冇伏｜另推四地抵用年卡