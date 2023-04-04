八達通中國實試，免國內銀行戶口直接港幣消費，手機錢包開通教學｜返中國國內消費，除了用支付寶、微信支付電子錢包外，其實如果大家有八達通app，亦都可以用於國內消費之用，而且開通方法十分簡單，而且又不需要連結國內銀行戶口，直接港幣結算，非常方便。



早前香港八達通app新增了「電子錢包Pro」的功能，它可以用於一般網上消費外，最重要是它增添「中國國內」錢包，可以直接於國內購物消費。於國內消費時直接扣戶口內的餘額數，不單不需要連結國內銀行戶口，亦不需要連結信用卡資料，充值幾多用幾多，加上即時港幣兌換人民幣消費，對於港人而言非常方便兼安全。

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直接利用八達通手機app內的電子錢包直接於國內不同店鋪消費，無論出QR Code或掃店鋪code付款都可。

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需要將八達通電子錢包升級至Pro才可以用於國內消費。（手機截圖）

八達通電子錢包Pro開通＋使用教學👇👇

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八達通電子錢包Pro 中國消費教學👇👇

八達通中國實試評價



八達通電子支付開啟了Pro錢包之後，便可以在香港或中國內地不同店鋪內消費，只要該店鋪對應「雲閃付」、「銀聯」付款便可，基本上絕大部份店鋪都對應，記者於深圳大大小小的店鋪都能成功付款。最重要是，充值幾多便用幾多，不需要連結信用卡這亦是八達通電子錢包安全之處，不怕不小心被盜用而收到「震撼帳單」。不過一些「個體戶」小店未必用得，這就比傳統的內地支付寶或微信支付有點比下去，但對於港人而言，這不失是一個不需要國內戶口及國內電話就用得的簡易選擇。

八達通電子錢包Pro開通步驟



1. 一般用家下載了「八達通」app以及登記成功，基本已成為「plus」的會員。如想在中國大陸消費，便需要開通「Pro」會員。

2. 需要開通「Pro」錢包，需要手機號碼及email認證先。之後再利用身份證認證。

3. 需要年滿18歲，以及最好在充足光源的情況下拍攝身份證。

4. 拍攝身份證完畢後，系統便會自動填寫個人基本資料，檢查有沒有錯誤。

5. 然後再作「身份認證」，手機拍攝用家的樣子以作認證。

6. 輸入個人住址等資料。

7. 完成輸入資料後，系統便會立刻作出申請，如沒有太大問題大約只需1分鐘便完成審核。

8. 完成登記申請後，便可以成為已認證的八達通銀包Pro用戶。如果發現成功認證卻未能使用Pro銀包，可以關上app重開再試。

八達通電子錢包Pro增值步驟



1. 八達通電子錢包Pro要增值的方式十分多，最簡單的便是要數「轉數快」的方式增值。

2. 只要成功登記用指定戶口轉數快過戶，以後只需要輸入金額便可以立刻增值，十分方便。

3. 除了利用指定戶口轉數快增值外，還可以利用八達通卡或手機內有其他的銀行戶口app都可以。

八達通電子錢包Pro 中國消費教學



1. 只需要在支援「雲閃付」或「銀聯」信用卡的商戶，均可以利用八達通電子錢包Pro支付費用。

2. 打開八達通app內的銀包後，點按右上方的「銀聯logo」便可以作出支付。

3. 手機畫面便會出現支付QR Code，記得點按「中國內地」錢包（紅框），便可以直接被商戶掃碼支付。相對地，如果需要掃商戶的QR Code付款的話，則點按最右上角的icon便可以直接掃曲。

4. 以當日兌換率直接消費港幣，而且充值幾多用幾多，既安全亦方便。

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