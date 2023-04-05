中國支付寶／微信錢包免掛國內銀行消費，親屬卡／親情卡使用教學｜北上返中國內地，不少人認為還是準備中國版支付寶或微信支付才可覆蓋所有消費支付，不過如果沒有中國內地銀行戶口，可以使用嗎？其實除了上中國或匯款方式入錢外，便是親友利用「親屬卡」或「親情卡」，分享戶口錢包或銀行戶口，可讓親友就算沒有國內戶口，都可以消費。究竟如何使用？下文為大家詳解。



無論中國支付寶或微信支付，都有名為「親屬卡」或「親情卡」的功能，可以將它分享至親朋戚友後，便可以分享自己的電子錢包內的儲值金額，或直接使用自己的國內銀行戶口，令親朋的錢包就算沒有連結國內銀行戶口，都可以連結自己的戶口消費。亦即是代表一個家庭只需要有其中一位擁有國內戶口、或入了金錢的電子錢包賬戶，便可以分享多個戶口使用，非常好用。

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利用親情卡／親屬卡分享給親朋戚友後，便可以分享自己戶口內的金額或銀行戶口，讓親朋消費。

不過就算用親屬卡或親情卡，都需要實名認證後才可以使用。

要分享及使用親屬卡／親情卡，首先雙方戶口都需要已經「實名認證」。另外，就算對方可以使用自己戶口內金錢或銀行戶口，但每個月可以使金額有一定限數，要買大額產品未必夠用（不過一般飲飲食食、搭車等，應該都已經夠用）。另外，每一個戶口可以分享親屬卡／親情卡的數量有限。另外，因保安理由，只建議分享給親密或可信任及熟悉的家人使用。

題外話：沒有國內銀行戶口都用到？



就算連自己都沒有國內銀行戶口，其實都可以使用最新AlipayHK國內匯款功能，直接以港幣匯款至國內支付寶戶口內（匯3500人民幣或以上免手續費），之後再發親屬卡給親朋使用，間接地直接利用港幣消費，同樣方便。如何免手續費匯款？可參考以下文章👉 中國支付寶免連國內銀行都可在國內消費｜港幣直接轉賬免手續費

支付寶／微信支付 親屬卡／親情卡 設定及使用教學👇👇

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支付寶 親情卡設定步驟



1. 打開支付寶後，搜尋「親情卡」選項後，點按「開通親情卡」。

2. 進入後點按「贈送親情卡」。

3. 可以選擇「送愛人」、「送父母」及「送子女」，根據自己需要而選擇吧。

4. 選擇想送的親友（必須成為支付寶好友才可以選擇）。

5. 之後可以選擇「消費版」及輸入每月最多消費額度，贈送後會長期有效，而且對方消費時會直接扣用家默認的支付方式（如餘額或國內銀行戶口）。

6. 完成分享親情卡後，仍可以作細節設定，如每月支付限額、支付方式、限定支付場境及支付安全設定等。

7. 對方接收親情卡後，便可以直接用選擇用親情卡於消費。

微信支付 親屬卡設定步驟



1. 打開WeChat後，選擇「服務」，在內再點選「錢包」。

2. 在內選擇「親屬卡」。

3. 剔選及同意使用說明後，再點按「贈送親屬卡」，再選擇贈與對象，包括父母、子女或其他親屬，數量有限制的。

4. 在WeChat內的朋友名單內選擇想分享的戶口。

5. 設定每月消費上限後，然後點按「贈送」及輸入6位數字密碼確定。

6. 在內可以選擇親屬卡優先扣國內戶口或儲值額。

7. 對方可以收到「親屬卡」後，便可以直接用於消費上使用。

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