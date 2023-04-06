中國國內call車／打的兩大方法實測攻略，滴滴出行／高德地圖使用教學｜返中國國內旅行時出行，最方便當然是搭地鐵或搭的士。不過在國內想搭車，就必須要用app call車才可，因此在上中國前一定要準備好call車／打的的app才會更方便。今次記者就在深圳實測兩大非常好用的call車／打的apps，包括滴滴出行以及高德地圖，即睇邊個app最好用又最抵用。



在中國內地在路面上搭的士比較麻煩，不單少「吉車」搵客，而且亦比call車稍貴。因此大都建議大家利用call車／打的app來預約車會較抵用及方便。以往call車大都只會介紹用「滴滴出行」，可是早年被下架後，現時只可以在「微信／WeChat」內的小程序使用滴滴出行，如果有用開微信／WeChat還好，如果只有支付寶電子錢包的話，就未能於滴滴出行內付款。

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在中國內地call車比街上截的士便宜得多。

而記者個人就較建議用「高德地圖」來call車，首先因為高德地圖跟當地多個網約車公司合作，因此可以選擇的車型、車款會較多，而且價格亦都相對稍便宜一點。最重要是，高德地圖可以選擇利用微信支付、支付寶以及雲閃付，付費方法更多，亦都更方便。

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一上車司機會問大家微密碼，亦即是手機號碼最後2－4位數字，確認不會上錯車。

滴滴出行／高德地圖 Call車 教學👇👇

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不過一定要提提大家，在中國國內乘坐私家車或的士，就算坐後座都必需要佩戴安全帶，如行駛途中被交警發現截停，便要被罰款500元人民幣。

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使用滴滴出行Call車方法



1. 因為滴滴出行早年被下架後，香港的App Store／Play Store都沒有重新上架，因此只可以使用「微信／WeChat」內的「滴滴出行」小程式或「服務＞叫車服務」。

2. 進入「滴滴出行」小程式後，輸入打算前往目的地，便會顯示選擇不同的車型以及大約收費。主要可以選擇「拼車」以及「特惠快車」等，一般而言都是「特惠快車」會較好，不單不需要與其他人同坐，而且又有更大優惠折扣。

3. 選擇選擇好之後，要先預付車費，只可以選擇用微信支付（大陸錢包）或雲閃付（香港銀聯信用卡都可以用），然後便直接叫車。

4. 因為用WeChat微信叫車，只可以利用微信支付及雲閃付，亦不能使用香港錢包，因此在付費選擇更少，相對不便。

5. 大都只需要等數分鐘便會來到車，可以直接在app內看到對方車子去到哪裡，以及可以看到對方車牌、款式及司機姓氏，不難辨認。大家在使用時最好選擇一些較大標誌性的地方會合，如果對方司機找不到用家，有機會致電給用家，不要錯過電話。

6. 一上車，司機會先問用家的電話最後4位數字，確保沒有上錯車。便可以在app內看到現在身處位置，以及系統可以選擇隨時錄音確保乘客安全。今次記者乘搭大約行走32km，只需要73元左右，比起一般打的至少便宜2-3成。

使用高德地圖Call車方法



1. 利用高德地圖call車亦都十分方便，只需要輸入打算前往的目的地後，直接點按上方的「打車」。

2. 因為高德地圖跟多個call車公司合作，因此可以選擇的車型會較多，而且價錢亦都較為實惠。記者今次就選擇「特價車」以及比較便宜的經濟型選擇（不會選擇拼車）。

3. 當有司機接單後，同樣都需要預付款，而付款方式可以選擇支付寶、微信支付以及雲閃付。

4. 如果利用電子錢包內的信用卡付款的話，有機會需要輸入卡後的CVV號碼。

5. 同樣可以在app內看到司機的位置，以及大約需時多久才到來。而對方的車型及車牌都會顯示在app內，不難辨認。

6. 上車後，司機亦都會問用家「微密碼」，亦即是電話號碼最後2或4位數字以確保沒有上錯車。然後便可以安心出發去目的地了。不過記緊就算坐後座都需要全程佩戴安全帶，因為捉得十分嚴，不幸被捉沒有佩戴安全帶需罰款500元人民幣。

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