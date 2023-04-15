籃籃 Yuri 菲菲 苡萱 琳妲 卉妮 岱縈 孟潔｜聽過林襄 和 RakutenGirls 嗎？近年台灣娛樂綜藝節目超大大大力捧紅了這支台灣職棒啦啦隊一眾成員，性感、搞笑、甜美，跳舞唱歌身材好，不同風格的美女樣樣皆能；5月7日樂天女孩將派出8位人氣美女來港，擔任香港超級聯賽晉峰足球會煞科日表演嘉賓，即睇8位來港成員的IG、FB。



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這支超級人氣啦啦隊RakutenGirls「樂天女孩」，將在5月7號下午3時在青衣運動場出席超聯聯賽晉峰足球隊主場賽事的表演嘉賓，當中包括RakutenGirls隊長籃籃、副隊長菲菲，帶領人氣成員苡萱、琳妲、卉妮、岱縈、Yuri及孟潔；RakutenGirls是屬於台灣「樂天Monkeys」棒豉隊，她們也是首次為足球隊打氣，以熱情和活力感染觀眾，到時氣氛一定勁爆，先來認識8位美女，到時不會叫錯名。

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隊長籃籃

籃靖玟（26歲），現任Rakuten Girls隊長兼《樂天女孩CEO》，2019年開始就被選中參演電視節目瘋神無雙，活躍於台灣演藝圈。向來走清新可人路線，IG相穿著也是走可愛風，但偶然也會PO一兩張比基尼照，身材其實很可以呢！（籃籃 IG／FB）

（籃籃 facebook圖片）

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菲菲

李恩菲 Aviva（26歲），是Rakuten Girls副隊長，IG擁有25萬粉絲，不時有「殺必死」放送，勁po性感相及跳舞片。家族在台北經營花台，中學時代開始就學習舞蹈，2019年毛遂自薦，成功加入樂天Rakuten Girls前身「LamiGirls」至今。（菲菲 IG／FB）

菲菲 facebook 圖片

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苡萱

一臉童顏的巫苡萱 Ava Wu，看上去完全不知她36歲，16年已加入「LamiGirls」，19至20年被選為隊長，也是6位被選中去美國MLB演出的要員，一頭金色長髮很重rock味，的確，她除了當啦啦隊，還是一個鼓手，早前才在小巨蛋演出，認真多才多藝。（苡萱 IG/FB)

苡萱 facebook 圖片

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琳妲

林羿禎 Linda（28歲），出道前曾在火鍋店打工，本身是一位歌手、模特兒以及YouTuber組合反骨男孩的成員，身高160cm卻腰幼腳長，IG上的相片能看出她身材極好看。（琳妲 IG/FB)

琳妲 facebook 圖片

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卉妮

全名涂卉妮 Whitney（27歲），曾是台灣代表級選手，六歲起接觸體操，2010年曾參加法國體操世界盃，大學一年級離開體操界後加入樂天樂LamiGirls。（卉妮 IG/FB)

卉妮 facebook 圖片

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岱縈

林岱縈（35歲），人稱「零死角女神」及「笑眼甜心」，有小酒窩笑容勁甜。入行前曾當OL及牙醫助理，另有羚小鹿、楚知嫣（歌手身份）兩個藝名。（岱縈 IG/FB)

岱縈 facebook 圖片

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Yuri

Yuri 陳怡叡（27 歲）擁有167cm、D Cup 窈窕魔鬼身材，臉蛋精緻比例顏值高，化妝或素顏也很正點。她的發展路線也很廣，當啦啦隊外，也能演戲、拍綜藝。這兩年她人氣火熱，還被狗仔隊跟拍。（Yuri IG/FB)

Yuri facebook 圖片

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孟潔

林孟潔、人稱MJ（32歲）。有點點日系的臉蛋、包包面很可愛，除了是樂天女孩會當舞者或展場Show Girl。她的IG雖然沒甚麼性感相，但「彼女感」十足。（孟潔 IG/FB)

孟潔 facebook 圖片

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RakutenGirls「樂天女孩」 facebook

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