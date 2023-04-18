八達通iPhone免費換新卡面｜專訪Cuson Lo為世界地球日新設計卡面

八達通iPhone免費換新卡面（換面教學），本地4位插畫師專為世界地球日新設計，專訪Cuson Lo分享設計歷程｜今年世界地球日，八達通找來了4位本地知名插畫家，為iPhone用家設計了8款全新以世界地球日為主題的新卡面，而且更供用家免費下載更換。記者就與其中一位插畫家網上被稱之為「怪叔叔／咳神」的Cuson Lo專訪，透露設計時的有趣歷程。另外，還會示範iPhone用家如何免費下載更換手機八達通的卡面步驟。



今次八達通於世界地球日找來了4位本地知名的插畫家（或單位），包括Cuson Lo、謝晒皮、小克以及無紙用工作室，專門為iPhone用家設計了合共8款八達通卡卡面，可以在iPhone或Apple Watch Wallet內的八達通隨時換面，而且完全免費。各果迷只需要在八達通app的卡面商店內，便可以直接免費換領，十分簡單！

👇本地4位知名的插畫家為八達通設計8款卡面👇

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（陳葦慈 攝）

今次Cuson以地球及貓貓為主題設計主要因為他名乎其實的「貓奴」：「我自己本身很喜歡四圍走『探貓』，我住在深水埗區附近非常多街貓，我就決定以平時看到的街貓作靈感，創作多2隻貓在卡面之中，加上我自己的家貓，3隻一起會有趣一點。」另外Cuson指兩張卡面想帶出的訊息亦有不同，「就如其一個concept就是講回收，3隻小貓一齊跟我回收不同垃圾，會更有趣。當初想環保這個主題，都要想了一段時間，我不想太直接好似說教般，所以就要想像如何有趣得意地表達，因此才決定加入小動物。」

Cuson最近畫插畫都會利用iPad Pro來繪畫，因為功能、操作及手感都與平時電腦繪圖一樣。（陳葦慈 攝）

Cuson指今次八達通的設計，都是以iPad Pro來製作設計，「我都是最近才開始轉用iPad Pro來工作繪畫。發現無論操作、Apple Pencil的手感，以及功能等，都與平時電腦繪圖幾乎無異，配合Procreate app下，幾乎可以取代用電腦工作。而且iPad Pro可以隨身攜帶，一有靈感時就可以立刻拎部機出來畫畫，非常方便。」