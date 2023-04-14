Makita MW001G 微波爐實試｜無線微波爐，曾經是一個愚人節的笑話，如此大功率的電器又豈能單靠外置電池運作？但以外置電池工具聞名的日本品牌 牧田 Makita 就做到了。



Makita 充電式微波爐 MW001G（黃寶瑩 攝）

Makita 早前發布了一部可無線運作的微波爐 MW001G ，只要插上他們自家的強力鋰電池就可以運作，甫發布已經成為話題，而 Makita MW001G 亦在日前正式登陸香港市場，《香港01》科技玩物記者就率先親身試用。

首創充電式無線微波爐

Makita MW001G 的外型採用 Makita 招牌的綠藍色塗裝，加上相當機械工業風的線條，整個微波爐顯得科技感十足。

Makita MW001G 是市場上首部不以交流電（即俗稱「濕電」）推動的微波爐，在背面插上 Makita 自家的鋰電池即可運作，但雖然用的是「無線」設計，MW001G 絕對未稱得上「便攜」。

MW001G 的機身淨重 8.9kg，即使加入方便手持的握把／背帶，一個成年男子都難以長時間將之攜帶身上，故長時間、長距離的移動最好還是需要有交通工具幫助。

實試叮飯：最緊要識計數？

MW001G 的操作介面相當簡單，機面只有開關、一組開始／停止按鈕、一個功率選擇按鈕以及一個顯示屏幕，在使用時只需要打開開關，然後旋轉計時旋鈕到你想要的時間，按「開始」就可以開始加熱。

加熱時會有照明燈，用戶可以看清機內情況（黃寶瑩 攝）

我們嘗試以 MW001G 加熱在便利店有售的加熱飯盒，內裡提供的 8L 空間其實不算太大，僅僅可以放入一個飯盒，如果是自備飯盒的話，或者需要考慮飯盒的高度。

另外值得留意的，是由於 MW001G 的功率只有 500W 及 350W 之分，而香港一般的便利店飯盒多是以 800W 的微波爐為標準計算加熱時間，故在 MW001G 加熱前就需要計算一下所需要的加熱時間。

以圖中的 800W、4 分鐘計算，如果用 500W 功率加熱就需要 6.4 分鐘（黃寶瑩 攝）

MW001G 採用充電式設計，支援各式的 40V Makita 鋰電池，越大容量的電池雖然可以支援更長的操作時間，但重量亦會較重；另外，Makita MW001G 雖然有兩個電池插槽，但其實只要一枚電池就已經可以運作，而在使用時會先集中消耗其中一枚電池再用另一枚，用戶更能掌握電池電量。

Makita 鋰電池採用插拔方式安裝（黃寶瑩 攝）

據 Makita 的數據指，只要插上兩枚大容量的 BL4080F 電池，MW001G 即可以提供 35分鐘的 500W 功率進行食物加熱，其後功率會降至 350W、直到電池耗盡👇👇👇

其間已經可以足夠加熱約 11 份午餐或 20 杯熱飲，對於難以找尋高功率電源的戶外工作地、露營野外，甚至是緊急停電時而言，MW001G 無疑提供了一個簡單方便的食物加熱方法。

重型工具品牌靠新產品「入屋」

Makita 產品絕大多數都可以共用同一系列的鋰電池供電（黃寶瑩 攝）

MW001G 充電式設計，用上最大容量的 4080F 電池，可以連續加熱 30 分鐘，相當適合用於露營等不能即時得到電源的使用情況。

使用同樣鋰電池驅動的 Makita 家用吸塵機，相當輕巧，而且更切合家電的簡約形象（黃寶瑩 攝）

而使用可充電鋰電池的最大好處，是這些電池可以在 Makita 其他產品上使用得到，除了大家較為熟悉的裝修用重型工具，Makita 近年亦開發了不少家用／戶外用的方便工具，同樣可用同款的鋰電池驅動，當中就包括外型與他們其他產品大相逕庭的吸塵機系列或其他十分適合露營／作業用的充電式工具。