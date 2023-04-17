消委會「網絡安全軟件2023測試」｜網上購物和交易已成市民日常習慣，香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）於2022年共處理8,393宗網絡保安事故，較2021年上升9%，可見除了電腦主機防毒，網絡安全軟件（Internet Security Software）提供的防火牆、銀行網頁保護、過濾垃圾郵件、防釣魚網站功能也至關重要，香港消費者委員會（下稱：消委會）公開「網絡安全軟件2023測試」，列出32款包括Windows、Mac OS的網絡安全軟件評測結果。



$0零蚊軟件也有高保障

今次「網絡安全軟件2023測試」測試了22款Windows平台軟件（於Windows10視窗系統下進行測試）、10款Mac OS平台軟件，當中共有10款為免費app，測試項目包括：網絡防衞表現、攔截網絡釣魚、勒索程式防衞、資源佔用、使用方便度等。結果顯示，大部分樣本均表現理想，但部份收費軟件如Kaspersky、Norton 、Norton 360等大品牌，mac版表現竟不及免費軟件好，零消費也有高保障。

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3大評測項目

1）防衞惡意程式效能：網絡防衛／手動檔案掃描／USB裝置防衛／網絡釣魚防衞／勒索程式防衞



2）資源佔用：硬碟及的記憶體佔用空間



3）使用方便程度及實時操作運行速度



消委會評測 22款 網絡安全軟件 Windows 篇

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消委會評測 10款 網絡安全軟件 Mac OS 篇

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收費軟件有較多附加功能

不過報告並非否定收費軟件之價值，因為它的提供的額外功能比免費軟件更豐富，比如：內置防火牆、銀行網頁保護、過濾垃圾郵件、家長監護等。免費軟件則以防病毒及防間諜程式兩方面為主，而免費軟件會不定時收到宣傳資訊，吸引用家付款升級，取得更多功能，讀者可按自己的使用習慣去購買相應合適的軟件。

資料來源：消委會