國泰派機票｜由香港國際機場舉辦的「飛遇世界鉅賞」，終於都有香港人能受惠的活動，與國泰航空推出機票大抽獎，送出超過 27,000 張，由香港機場出發的免費機票。想拿走免費機票去旅行，就要留意以下活動詳情，不要錯過抽獎期限。



坐CX免費去 26 個國家、46個城市

由 2023 年 4 月 24 日上午10:00～4 月 30 日夜晚 23:59 期間，可以到活動官網登記參與抽獎，贏取由香港機場出發的單人經濟艙來回免費機票（推出共 27,314 張）。目的地高達 26 個國家（共46個城市），包括：

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美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、荷蘭、瑞士、西班牙、澳大利亞、新西蘭、以色列、阿聯酋、孟加拉國、印度、尼泊爾、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、柬埔寨、日本、韓國、南非



（圖片來源：國泰航空）

抽獎資格

免費機票抽獎活動中，中獎者須為國泰會員，若收到免費機票中獎通知時未成為國泰會員， 可在七天內使用登記抽獎時的個人信息，註冊成為國泰會員即可拎取免費機票。而登記參加抽獎的方法，只要在活動期間進入抽獎網站，輸入與旅遊證件相同的英文姓名、電郵地址、手機號碼，再選擇您心儀的目的地國家，確認資料正確後提交即可。

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旅伴機票優惠

今次活動中獎的免費機票是單人經濟艙來回，如想和家人、朋友一起出發的話，國泰航空將為中獎者提供專屬的「旅伴機票優惠券碼」。一次性預訂2或3位成人的經濟艙回來機票時，輸入優惠碼即可獲得票價折扣，短線航班每位旅伴機票優惠$200；長線航班每位旅伴機票優惠$400。

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