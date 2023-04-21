日本SIM失效｜去旅行前做準備，除了兌外幣、訂酒店、諗行程，更重要的是解決海外上網問題，包括買 SIM 卡，或租 Wi-Fi 蛋。連登有網民就一早在深水埗買了張日本 SIM 卡，但竟在入境後才發現不能使用，唯有在網上求救，卻因一個行為被網民「鬧爆」。



網民在深水埗以 $50 入買一張5日4G 5GB的上網卡，結果入境日本後多次插卡都沒有後應，iPhone 只顯示「尚未安裝 SIM 卡」，因此只有在 Wi-Fi 環境下才能上網。苦無對策唯有上網求救，其他網民細心教路指，可以先把重要資料截圖，先回酒店上網找日本如何買數據 SIM 卡。該網民竟以「明白，而家就係唔知邊到買平」回應，因而被連登仔負評和「鬧爆」。

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連登仔：識買一定係返嚟鴨記買

樓主在需要解決燃眉之急的情況下，仍要格價惹來其他網民批評，指能買到 SIM 卡已經很好，而且就算貴也不過是數百元內的事，比起整個行程沒有上網只是小事。而除了批評樓主外，也有不少網民繼續提供實用意見，如可以網上申請電訊商的旅行 eSIM（需要手機支援 eSIM）、在Yodobashi和Bic Camera有專為遊客已設的日本數據卡，甚至直接開通手機電訊商的漫遊數據。

有關該張不能使用的 SIM 卡，樓主透過 WhatsApp 聯絡到客服，經過溝通後客服指 SIM 卡可以壞了，並同意及後回款。

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資料來源：LIHKG