麥當勞高達限定版網上搶購攻略｜中國麥當勞與Bandai crossover推出特別限定版Gundam RX78 1/144模型，只限在國內麥當勞網店以指定方式購買。因為今次限購活動只限在中國境內進行，因此香港買家需要「特殊方式」才可以購買。加上今次限購活動方式都頗複雜，想知道如何購買，就要留意下文搶購攻略。



今次麥當勞 x Bandai推出「巨無霸配色」特別版 RX-78-2 元祖高達的 Entry Grade（EG）限量模型，其在 4 月 26 日正式發售。由於這是專為模型新手而設的 EG 模型，全程都不需要工具就能拼砌完成，基本上簡易地不需一個小時就可以砌完。此次麥當勞與Bandai合作聯乘中，在餐廳消費後只會贈送特別版的《高達．爭鋒對決》特別版卡牌，限量版巨無霸配色 EG 高達模型並不會在各麥當勞分店發售。需要大家上「天貓」或「淘寶」，以特定方式才可以購入。

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限時限量巨無霸高達在麥當勞登場。

首先大家想成功購入，找一個可以在國內收件的地址（朋友或親戚），或選用一些聲譽較好的集連商，因為有一些專門中國淘寶集運的公司，雖然價錢較便宜，但運送落香港時會「較粗暴」，如果貨品包裝不夠「安全」，很大機會「整爛」。而今次因為是高達模型紙盒較易破損，選擇一些較有規模及安心的集運商會較確保安全。

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如準備好集運或中國內地朋友的地址後，便可以開始上網購買。而今次購買方式十分特別，需要先購入指定的套餐，然後再進入指定網頁取得「優惠券」，於「巨無霸配色」特別版 RX-78-2 元祖高達的 Entry Grade（EG）限量模型的購買網頁內下單，雖然主頁標示模型賣$999，但會因為之前取得的「優惠券」而大幅減價，最後只需要129人民幣便可埋單。

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4 月 26 日至 5 月 23 日，50 座高達立像限時設於全國指定麥當勞高達主題餐廳。其中上海龍騰大道餐廳和深圳歡樂海岸得來速餐廳將為本次合作活動的主題旗艦餐廳，不僅將現場展示經典元祖配色的 RX-78-2高達立像，還將首次展出為本次合作定製的巨無霸配色同款高達立像。