麗英打入903最喜愛女歌手10強，歌藝亦受到很多人肯定。全死角美少女本身仲好喜歡日本J Pop，除翻唱過YOASOBI歌曲外，原來連日本地下idol文化都有涉獵，昨日（4月26日）更在IG公開「打藝」新片，勁玩Netflix新動畫《我推的孩子》內出現過的螢光棒劍舞「オタ芸」（御宅藝）！



咩係打藝／御宅藝？

麗英所講的「打藝」，即是「オタ芸」（御宅藝），要手執螢光棒（サイリウム，演出者為求光度夠勁，多數使用壽命只有1支歌數分鐘時間的「大閃光」化學液體光棒），配合音樂節奏以激烈的動作高速揮動光棒；在黑媽媽的 Live 會場內勁型、氣氛極high！近排新動畫《我推的孩子》內，一對孖生嬰兒竟然在BB車上玩Ota藝，facebook、IG勁多人cap圖分享！

麗英IG ＠laiyingdesu 截圖 / 《我推的孩子》截圖

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日本ヲタ芸集團JKz影片截圖

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與香港知名團隊「劍團 Laevatain 」合作

御宅藝本來是發自日本偶像fans，為台上歌手打氣應援的一種文化，在日本及香港都有同好組織練習研究，反過來成為一種給別人觀賞表演「サイリウムダンス」（Light Stick performance），在日本及香港都有同好組織練習研究。比如跟麗英一起拍片的香港本地團隊「Laevatain レーバテイン 劍團」，創作了為麗英而設的專屬應援劍舞。 劍團平時會拍YouTube片，也有被動漫節邀請登台演出！他們在IG分享麗英影片，大讚她學習能力高，學了2小時就很快上手。而麗英更表示之後會出vlog片講訓練過程花絮。

Laevatain レーバテイン 在動漫節同人區登台演出御宅藝（Laevatain facebook 影片截圖）

Laevatain レーバテイン曾動員大量同好合作拍片，場面壯觀！（Laevatain facebook 影片截圖）

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必識6大日系偶像應援文化

原來除了Ota藝之外，日本地下idol演出還有幾樣必識的、有趣的專屬文化，一齊見識下：

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打CALL （コール）

打call日文為「コール」，也是日系演的一種應援法，在偶像演出的間奏位，配合拍手、手部動作喊出如「Hey Hey」、「Fu Fu」、「Woo Woo」等口號，為歌曲帶動氣氛。

MIX

配合歌曲間奏連喊八拍口號，最基本的有英語「Tiger、Fire、Cyber、Fiber、Diver、Viber、Jarjar」、日語「虎、火、人造、纖維、海女、振動（Shindo）、化纖Kasen」。各女團的MIX都有些微妙分別，也有獨特的麵包MIX、混沌MIX。

LIFT起人（リフト）

演出者有時會在間奏、副歌後抖氣位跟台下fans交流，此時場內會將一些TO（Top Otaku）或女性fans リフト起（Lift 起），讓視線跟台上偶像更接近。

地藏

跟熱心為台上偶像應援的fans剛相反，如果在一片熱鬧中默不作聲，如「一尊佛」般呆站的人，會被笑為「地藏」。

後方彼氏

有些人喜歡站在場地後排，雙臂交疊不發聲，表情不像在享受演出，只點頭示意「做得唔錯」，種種小動作都是想暗示自己不是一般fans，而是相關人士，所以被暗串為「後方彼氏」（站後的排男友）

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