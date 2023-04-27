iPhone 3步簡易開通Apple Pay八達通，開卡+退卡教學｜香港消費，最好準備一張八達通才可方便搭車、購物。其實如果iPhone用家，只需要在手機作幾個步驟，便可以輕易直購八達通於Wallet電子錢包Apple Pay之內，非常簡單。



iPhone可直接加入八達通於Wallet之內，直接以Apple Pay搭車、購物或消費等，而且由購卡、增值至退卡都可以在手機內完成，而且步驟十分簡單，非常方便。其實想在iPhone內新增八達通有兩個方法，記者就比較推薦利用八達通app來設定，可以快速購卡外，亦可以詳盡管理八達通卡，增值至退卡都可以一app完成。

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直接利用iPhone八達通來直接搭車或消費，隨時開卡使用，非常方便。

iPhone開通Apple Pay八達通步驟👇👇

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手機直接退卡步驟👇👇

除了可以利用「八達通app」來為iPhone開卡外，還可以直接在iPhone的Wallet銀包內直接開卡，而步驟亦都非常簡單。不過功能及管理上並沒有「八達通app」那麼全面，因此記者還是建議用app開卡會更好。

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簡易八達通開卡👇👇

雖然在app內指無論開卡或增值都需要使用香港信用卡，可是根據八達通官方網站指，其實「非香港信用卡」亦都可以出卡及增值，不用太擔心。

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