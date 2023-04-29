以「男人身高不夠170不應有人權」一句激嬲網民的前女電競選手谷加奈，退隊後成為網紅一直都好識玩，定時定候就語不驚人誓不休，早排反擊酸民表示轉做直播主搵錢更多，直播時愈穿愈少布，而近日更開始向觀眾大爆電競界黑幕！一位38歲的《鐵拳》美魔女實況主YUYU，竟一直在鐵拳電競圈內不斷找男生「切磋」搞不倫！



已婚美魔女實況主｜跟無數男選手「切磋」

谷加奈たぬかな現時以Twitch為平做直，長期保持近5萬人追蹤，頗有規模。早前她以「代號YY、38歲的實況婆婆」為名爆料，根據年齡和已經離婚，打《鐵拳》3樣條件，已經不用畫公仔畫出腸，擺明就是直指《鐵拳》美魔女實況主YUYU（ゆうゆう），在1994年起已經有出國打比賽，愛用角色為凌曉雨，後來成為職業選手，由於樣子生得不錯，當年被圈中人奉為「鐵拳界的聖女貞德」，後來因年長又成婚，更生了小孩，才轉戰成為實況主。（注意，除了YUYU在近年離婚一事屬實，其他內容均未經證實，全為手谷加奈個人發言）

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戰隊時代的たぬかな

按圖放大たぬかな被解顧後轉戰直播主換造型照片：



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男子向谷加奈爆料：「佢摸我大脾、我想教佢打機」

谷加奈指YY常常約男生開房，事件被丈夫發現東窗事發後，YY被丈夫提告搞外遇，女方主張自己是被人強暴，而男方則重申是你情我願。而就算最後弄得離婚收場，YY也沒停過繼續在鐵拳電競圈找人上床。谷加奈指有男性向她私下爆料：「某日練習完結之後，佢係咁摸我大脾，又跟住我走，佢話冇車返屋企，又讚我鐵拳打得好勁，想我教佢多D。」男方沒有講清楚最後有沒有去切磋武功，但直言身邊男性朋友也曾被YY摸大脾。

YUYU（左1）、谷加奈（右下）及みぃみ（右上）同屬轉層實況主的女性電競選手，所以不時都一起接受訪問。（wellplayed圖片）

谷加奈直播沒有留底，但當然已被大量錄影截圖，這4張圖中還有文字解釋（日文）

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私怨！一切源自私怨！

谷加奈都幾嘴賤，明讚暗踩：「姐姐佢成38歲老女人都仲咁夠膽玩，年齡咁大仲敢做婊子，我寫個服字畀你！」而最後最後，呢位女人終於都係透露了為何要在節目上爆YY的秘密，原來兩人在比賽時期已經傳出有不和；當谷加奈因「170事件」被戰隊踢走時，YY曾抽水指谷加奈由年收入千萬職業選手瞬間變成哈比人村長，造就了谷加奈這次「你做初一我做十五」的爆料，我們網民都是花生大口吃，不知YY約砲的對像身高夠不夠170cm呢？

（左起）谷加奈與YUYU早有不和之說，接受訪問時曾拒絕站在一起，主持要在中間隔開二人。（影片截圖）

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谷加奈今次爆料實在太狂，令人擔心她究竟如何可在電競界混下去。雖然她口硬表示自己由pro gamer轉職做直播主後收入更好，但她直播大部份內容都是在吃前電競手的老本，以爆料及仇恨值來刷存在，長此下去不是辦法。

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日本電競留市不留人｜曾經的《街霸》名人已華麗轉身

當全世界仍未有太多人靠打機當職業，e sports未成形之前，日本已經有一批高手是靠打比賽賺獎金，比如世界知名的《街頭霸王》高手「Daigo」梅原大吾，15歲已出國打比賽，2010年成為全球第一位日本藉職業電競選手，更是健力士世界紀錄大全「靠打獎金生存的電競選手」紀錄保持者。然而，打格鬥是很講身體反應，年齡漸大又失去了鬥心的梅原先生，2022年原來已退圈，華麗轉身成為一位老人院介護員。他表示：「照顧別人我自己也得到治癒，在這在不必分勝負的世界中，我感到很安心。」

曾經的《街霸》名人已華麗轉身 （https://employment.en-japan.com 圖片）

2022年日本Pro Gamer 年收入TOP 10

Feg 《Shadowverse》收入1.3億日圓



Tokido《街霸V:AE》 收入0.53億日圓



Gachikun《街霸V:AE》收入0.32億日圓



glory《爐石戰記》收入0.25億日圓



Daigo《Ultra SFIV》收入0.25億日圓



Fuudo《SFV》收入0.24億日圓



Momochi《Ultra SFIV》收入0.24億日圓



Kazunoko《Ultra SFIV》收入0.24億日圓



jupi《Shadowverse》收入0.21億日圓



ta1yo《Overwatch》收入0.17億日圓

