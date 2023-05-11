三上悠亞Cos住唱跳《我推的孩子》人氣歌曲｜三上悠亞與新有菜、相澤南合演了「番號 SSIS-698」的新片後，YouTube頻道又有超正新片。10號晚，向來都有玩動漫Cosplay的三上，化身為人氣動畫《我推的孩子》女主角「愛」，做回她下海拍AV前的「老本行」－－日本偶像！



三上悠亞IDOL畢業9年｜唱跳未生疏

這條唱跳片的主題並非YOASOBI在YouTube播到2億點擊的《我推的孩子》OP主題曲《アイドル 偶像》，而是女主角劇中所屬女團「B小町」的《Sign is B》，在動畫中已經編排了完整的舞蹈，在IG和TikTok上都是近期最多人拍Reels的人氣曲。拍8年AV前，三上悠亞本來就是日本天團AKB48分團SKE48的成員，9年沒演出的悠亞，舞蹈、表情管理仍然沒有生疏，「愛」雙V伸舌頭、畀心心、最後的「B字手」都跟到足。似乎日本fans真的很喜歡的AV女優Cosplay，不知素海霖繪麗奈扮完兩套AV片後，會不會也考慮一下演Cosplay類型AV呢？

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三上悠亞引退後拍YouTube賺翻天變富婆，更有口痕友建議三上找新有菜和相澤南兩位合演「SSIS-698」4P片的戰友，一同Cos二代目B小町，記者讚成呀！

三上Cos星野愛絕配｜兩個偶像同樣有「黑歷史」

《我推的孩子》雖以日本女團做主題，卻並非《LoveLive!》那種勵志友情美少女動畫，女主角「星野愛」完美偶像形象背後，是一個天生的欺詐高手，私下產子後又被私生飯上門刺死，大量「神展開」劇情引起話題。而三上悠亞過去作為偶像，都鬧出秘密拍拖、很多出格的「黑歷史」：

三上悠亞YouTube專頁連結

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黑歷史01｜曾是籮底橙 Morning娘、AKB48不要她

三上悠亞成為AV女優前，曾在2006年起以另一藝名「鬼頭桃菜」投身日本偶界，但接面試參加Morning娘、AKB48均落選，但在後者面試過程中令秋元康愛將指原莉乃留下深刻印象，但八卦雜誌引述參加同一面試的女孩證言，三上竟在面試場大聲跟男友講電話，相當有問題。

三上悠亞曾是籮底橙 Morning娘、AKB48也不要

黑歷史02｜09年 激吻照流出被罰

最終鬼頭桃菜成功加入日本人氣女團AKB48的名古屋分隊SKE48，她顏值相當高，然而因為「偶像力」不是太多，在隊中說不上是人氣者，反而因為多多花邊新聞，在某一方面成了風頭躉，更被人在網上流出一張與男性激吻照。

鬼頭桃菜加入SKE48前激吻照流出

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黑歷史03｜10年 受罰降格埋下離隊先兆

激吻照事件後，鬼頭因緋聞而受罰，被經理人改由從正式成員名單中降格為研究生，要她重新由低做起。

鬼頭被經理人改由從正式成員名單中降格為研究生

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黑歷史04｜13年 文春爆與手越祐也激情舌吻

鬼頭桃菜被降格後變本加厲，搭上Johnny事務所「食女王」手越祐也（連星級成員柏木由紀也跟他有一手），據《週刊文春》報導，鬼頭桃菜與手越祐也到六本木酒吧劈酒，雖然是一大班人去，但二人激情舌吻後慾火焚身，手拖手自行離外另有「個別活動」，翌日更疑因宿醉曠工缺席握手會，對不起fans。網民更從激吻照與一張三上舊照中，證實了指甲顏色完全吻合。

原本文春報導沒有公開鬼頭真名，但fans發現激吻照中，女性一方的指甲與鬼頭一張近照完全吻合。

黑歷史05｜14年 宣布偶像畢業

鬼頭桃菜最終在14年3月自行申請卒業，離隊不久後就宣布改名三上悠亞下海當AV女優，出露毛全裸寫真及推出首支AV影碟。9年後今日，三上已經是年收過億日圓的AV天后，更華麗轉身做生意、拍YouTube，真的是柳暗花明又一村。

三上悠亞AV引退｜踢爆高光背後7大黑歷史．脫離SKE48真相傳整過容

三上悠亞本來就很喜歡cosplay動畫角色，《鬼滅之刃》彌豆子造型曾成為一時佳話，另外早排復活節，她跟不少AV女優都有Cosplay扮免女郎，好玩得。