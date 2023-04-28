新加坡旅遊快速入境必學，網上電子入境卡＋免人手自助入境教學｜如果去新加坡旅行，及早準備網上電子入境卡，便可以利用全自動免人手自助入境。基本上只需要一會兒便可以快速過關，大家去新加坡旅行時必試。



近月各地開關，除了日本、韓國及大陸國內外，新加坡亦是不是港人前往旅行的地方，其實如果大家懂得及早填寫網上電子入境卡，便可以在入境時利用全自動免人手「自動通關通道」過關，非常方便快捷。記者實試，最快只需要幾分鐘就可以過關，前往新加坡旅行時必試。

不少港行前往新加坡旅遊，不想花太多時間排隊出關，就要試網上電子入境卡＋免人手自助入境方法。

無論香港、澳門及台灣護照，都可以直接在新加坡3個指定機場入境關口，利用自助通關入境，非常方便快捷。不過在入境前，需要上網填寫好電子入境卡才可以使用，想快捷入境就要留意下文教學。

無論是香港特區護照、澳門等地護照都可以利用自助通關入境。

要使用新加坡自動通關入境，可以在以下三個關卡使用，包括樟宜機場、兀蘭檢查站及大士檢查站。而入境者必需6歲式以上，而且護照內含晶片便可以使用。香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣等發出的護照都可以使用。另外，在使用自助通關前，必需要於新加坡入境前3天內於官方網站填寫「SG Arrival Card (SGAC) 新加坡電子入境卡」（前往此網）。

新加坡電子入境卡網站：https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/

👇👇填寫SG Arrival Card (SGAC) 新加坡電子入境卡步驟（點按放大）👇👇

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入境時只需要跟著這指示牌便可以前往自助關口入境。

在入境前3天內，完成填寫SG Arrival Card (SGAC) 新加坡電子入境卡後，便可以使用免人手自助關口入境。只需要前往指定的自動閘口，先掃瞄護照後入閘，再看鏡頭作面部辨識及紀錄右手指紋，便可以快捷入境，毋須額外登記，十分簡單。