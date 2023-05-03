一番賞犯法？｜一番くじ（香港叫法有：一番賞／一番抽／一番籤）是種來自日本的抽籤遊戲，付款後抽1張紙籤，打開後按中獎編號，獲得不同款式，價值各異的小禮物。款式有《鬼滅之刃》、《EVA》等日本動畫，Sanrio、角落生物等卡通角色，因有機會是10多元的匙扣，也有可能是全個彩池中只得1隻、旋拍可賣出2千元的限定figure，吸引到大量玩家試手氣。



油麻地店家違法賣一番賞被拘捕

然而，未有申領相關牌照就售賣「一番賞」類型的商品，在香港實屬違法。執業大律師陸偉雄指《賭博條例》已列明任何所有賭博及獎券活動均屬非法，須向民政事務總署申請關牌照。法例列明，非法收受賭注可被判罰款500萬元及監禁2年。

2023年3月推出的EVA一番賞（BANDAI圖片）

6月3日，油麻地知名玩具店商場 In's Point，1樓一家門外掛有抽獎海報供客人抽獎的店鋪，被警方以涉嫌「未有申領相關牌照、出售非法獎券活動的彩票」為由，拘捕1名姓李（51歲）女店員，而同店姓李（49歲）男負責人則涉嫌「籌辦或管理非法獎券活動」被捕。行動中警方檢獲抽獎券、抽獎箱、海報及相關獎品作為證物，兩人已獲准保釋候查，6月上旬須向警方報到。

涉案店舖男負責人及女店員被捕。（警方提供）

警方早於17年曾於信和執法

其實早在2017年，旺角信和中心一家經營一番抽的玩具店的店主，已曾因為無牌售賣「一番抽」貨品，而被警方拘捕，指他涉嫌「經營非法獎券活動」，但經過約半年「過冷河」後，其實在全港各區商場，都有愈來愈多店鋪售賣「一番抽」商品，只是警方未有執法。

警方指行動中拘捕1名34歲的負責人，涉嫌「經營非法獎券活動」。（警方提供）

網傳：顧客不滿銷售手法報警一拍兩散

據facebook某玩具討論區的網民現場觀察，警方今次只集中在一家店鋪執法，未見有軍裝警員，也不是取締全場一番抽活動，可見是事前收到指該店犯法的線報，才出動放蛇拘捕店主。有網民暗示，報案者應為不滿店方銷售手法的買家，感到受騙卻投訴無門，才決定報警「一拍兩散」令店方因非法售賣一番抽被捕。雖然指控未經證實，甚至有玩家反證幫襯多年未出過事。Hashtech不鼓勵在香港買一番賞，但如果去日本、台灣玩一番賞，都要小心別跌進奸商陷阱，以下就公開4個一番賞奸商最常見手法：

facebook截圖

一番賞4大古惑招+破解自求法

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一番賞陰招第1式｜中獎唔貼

每套一番賞都有1張海報，上面會有些格仔列明獎品款式數量，已開的籤應貼在海報，讓買家清楚還餘下甚麼獎品未被抽中。最基本的欺詐手法，就是中了的大獎都不貼出來，等玩家一直抽細獎。

破解法：抽籤時留心一下籤盒內的籤數，跟海報上的空格是否相近。



最常用一招就是大獎被抽中也不將抽中的籤貼在列表上。（示意圖）

一番賞陰招第2式｜大獎封盤自肥

當人抽走大部份細獎，餘下大獎再加上送給最後一抽客人的LAST ONE獎（如圖中30cm神龍單隻值$1500），計數發現禮物總值超過籤數總額有利可圖，店鋪會封盤自肥另行網上轉售；如計過只是打個和，則會以包底價等人買斷。

解決法：不要光顧一些同時有得抽／單售同款一番賞貨品的店鋪。



LAST ONE獎 30cm神龍單隻值$1500

一番賞陰招第3式｜預先抽走大獎

台灣YouTuber 「B.C.P 冰凍郎」以3套One Piece一番賞實試拍片，證實一番賞的紙籤排列方式只得2、3款，只要開一兩套，就可以得知大獎位置將其輕鬆抽走。（詳細介紹可點擊以下文章收看：Link）之後再混入幾張同款的細籤，泡製一盤永不中大獎的籤盒給買家享用。

解決法：這招真是防不勝防，只能選擇去信譽良好的店鋪，減少出事機會。



冰凍郎先開了完整兩套，One Piece 一番抽，發現獎項排列是完全一樣。（B.C.P冰凍郎 影片截圖）

一番賞騙局折解｜YouTuber解釋為何永遠不中大獎｜教3招對付奸商

一番賞陰招第4式｜溝籤魚目混珠

有些不良店不單先扣起大獎，更將多套同款一番賞的細獎溝成一箱，讓玩家幫店家消化大量存貨中的細獎。2022年大阪NAMCO直營的一番賞店發生過的一宗例子，當時店內正開售炒賣中的《七龍珠人造人的恐怖》，1套有80張籤，每個買家限抽20籤，頭3位客人各抽了20次，那樣彩池中理應只剩下 20 支籤。根據海報上的情報，餘下20籤理應包含2A、1B、1C、1D共5個大賞以及LAST ONE賞，下位玩家花17000日圓即可包辦總值4萬日圓的獎品，但買家卻發現抽籤箱內竟餘下52支籤，溝籤手法太明顯，玩家報警求助，這家店最終宣報結業。

解決法：每套一番賞籤面均有一組獨立編號、套套不同；當一箱籤內有多於一組編號的籤，即已被溝。



D 賞人造人 19 號、E 賞人造人 20 號在香港旋拍炒價高達$3200。（拍賣網截圖）

一番賞無良店3陰招踢爆｜大獎抽極唔中 大阪namco店被爆作弊結業

最後再解釋一下，一番賞商品本身並不違法，而是抽獎形式銷售需事前領取牌照。所以香港BANDAI代理的行貨一番賞，在Don Don Donki等大鋪，是以單件定額方式售賣，如想在香港買一番賞，可考慮這類店鋪。