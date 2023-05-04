騙案｜FB網購高危貨品排行榜 電器非最危 一類套票騙案損失最大
撰文：陳錦洪
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網購陷阱｜現在除了網購平台外，就連社交平台都會看到貨品出售，特別是經常彈出一些針對用家搜索記錄而出現的廣告。
而一些騙徒就利用格價、貪小便宜的心理，在平台上以極低價聲稱出售各類產品，最後賣家失聯或收到假貨，導致金錢損失。警方近日就在「守網者」專頁中，分享網購高危貨品排行榜，沒想到最高危的並非電器、衣物。
警方在「Facebook@守網者」專頁中，分享單是最近一星期內，已接報29宗關於酒店套票的網購騙案，總損失金額逾$6萬元。而因 5.1 連假關係，很多會選擇到澳門短旅行。因此 29 宗網購騙案中，就有 16 宗與澳門酒店套票有關。
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網購高危貨品排行榜＋詐騙專頁名單👇
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在警方公布的排行榜中，以酒店/露營/旅遊套票的網購騙案最多，騙徒會在網上以極低的優惠價作招徠，吸引受害人先支付價格後，就會失去聯絡。警方分享一案例指，一名34歲女子在 Facebook 以近 $4,000，購買市價 $6,000 的澳門酒店套票，結果賣家收到錢後失聯，導致金錢損失。
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守網者教路，在付款前可利用「防騙視伏器」，輸入賣家店名、網址、電話，幫你分析搜尋結果的安全風險。而最安全的方法，當然是透過官方渠道或認可分銷商購買產品，對特格高的折扣要更謹慎。
資料來源：Facebook@守網者
哪些貨品網購比較高危？
酒店/露營/旅遊套票、家電、玩具模型等。
詳情請睇：https://bit.ly/40Y63aQ
網上騙案是如何令受害人損失金錢？
騙徒會在網上以極低的優惠價作招徠，吸引受害人先支付價格後，就會失去聯絡。
詳情請睇：https://bit.ly/40Y63aQ