購買手機檢查免中伏｜2023 年頭發表的智能手機絕大部份已經上市，早前更有＄3000 消費券到手，購買新手機／平板裝置的用戶不在少數，然而在買新機時，未必人人都會選擇更有保證的官方店、連鎖店，卻引來被騙疑雲。



旺角先達雖然手機店林立，但也一直被認為是黑店的集中地（資料圖片）

連登仔細鋪買手機／平板疑被騙、上網分享卻遭恥笑

近日在連登討論區上，接連有用戶開帖分享買手機／平板時的經歷，字裡行間都懷疑自己被騙，分別是以行貨價錢買到水貨手機，或是以新機價錢買到翻新機等等。

本來開帖者的原意是求助或警世，但在討論區中卻被多數網民恥笑，指出深水埗／先達皆為黑店集中地，貪便宜購買手機、平板在這些地方消費只是送羊入虎口而已。

買機檢查 10 招、一眼可知是否「水貨扮行貨」

在香港購買手機、平板等智能裝置，於不同店鋪都可能出現相差甚大的價格或優惠，但當中卻可能暗藏「蠱惑」，例如以其他地區進口的產品冒充香港的原裝行貨，又或是以二手機／翻新機充當新機出售，以賺取當中的差價，但其實用戶可以在購機時進行以下 10 步的檢查，以確保自己的權益不會受到侵犯👇👇👇

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針對「行貨扮水貨」這一招，要拆解其實十分簡單，只要檢查手機盒上的 15 位數 IMEI 碼，其中的 第7、8個字元為手機地區識別碼，香港地區的區碼為「06」或「04」，如果在香港購買手機時見到其他號碼，即其為從外地進口的「水貨」。

IMEI 又即手機的「身份證」，從中可以抽取不少有用訊息（網上圖片）

另外提提大家，在開盒後最好亦鍵入「*#06#」核對手機本身的 IMEI 是否與盒上的吻合，以避免「掉包」的情況出現。