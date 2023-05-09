GPT人工智能AI能翻譯、寫文、剪片，應用範疇越來越廣泛，近日甚至能模仿主流歌手的唱腔，B站近期出現「AI 孫燕姿」、「AI 周杰倫」熱潮，透過 AI 學習孫燕姿的歌聲，再翻唱 Cover 其他歌手的歌曲，滿足 Fans 的幻想，更有歌曲點擊率破百萬。



10分鐘鍊成 AI 歌手

只要在 Bilibili 搜索「AI」，就會彈出「AI 周杰倫」、「AI 孫燕姿」、「AI 翻唱」的選項，有網民把這些歌手的歌聲，經由 AI 人工智能學習後，翻歌各種知名歌手。如「AI 孫燕姿」翻唱周杰倫的《髮如雪》，收獲高達 113.2 萬播放率。以往要訓練 AI 模仿一把聲音，需要用上數千至數萬條 5～10 秒的音頻，而因 AI 技術爆炸性提升，只要十多分鐘就能訓練出能用的模型。

（圖片來源：Bilibili）

網民：這是本人唱的吧

坦白說，「AI 孫燕姿」的音色的確和真人如出一轍，B 站網民在彈幕中表示：「這是本人唱的吧」、「不愧是孫燕姿，唱什麼都好聽」、「太對味了」，可以音色能以假亂真。不過再聽多幾個「AI 孫燕姿」的翻唱歌曲，就發現 AI 雖然能模仿音色，但唱腔和咬字方法還是會比較接近原歌的演繹，因此並不是每一首翻唱都有驚喜。

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版權爭議

AI 歌手目前能繞過版權條例監管，包括難以防止網民使用歌手的聲音訓練 AI，以及使用接近歌手的音色去翻歌其他作品。環球音樂集團就率先針對這情況，向 Spotify、Apple Music 等串流平台，建議阻隔其音樂目錄的對外連接，以防有人用來訓練 AI，同時要求平台把可能侵權的 AI 歌曲下架，以打擊 AI 歌手翻唱原歌手沒表演過的歌曲。

資料來源：Bilibili

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