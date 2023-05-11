Sony Xperia 1V 發表實機試｜Sony 過去多年都堅持走精品路線，每年固定地為手機產品換代，雖然外型變化少，但每代都會有新研發的功能／設計加入到其中。而在今日（5 月 11 日）Sony 就舉行了網上發布會，帶來 Sony Fans 期待已久的旗艦 Xperia 1 V，以及小巧且相對便宜的 Xperia 10 V。



早前《香港01》科技玩物記者就有機會率先試玩到兩部新機的實機，雖然還是未上市的工程版本，但依然可以為大家帶來速試後感。

Sony Xperia 1 V 上手、機背新物料帶來好手感

Sony Xperia 手機系列的設計向來相當「公式」，好聽是叫辨識度高，但亦有不少人認為 Sony 在這方面欠缺嘗試創新的膽量。而來到第 5 代的 Xperia 1 V，其主要的造型仍然是一脈相承，但拿上手會發現今代的手感有著明顯的變化，主要來自兩方面。

Xperia 1 V 的機背亦由過去幾代的玻璃改成帶有細紋的物料，同樣在提升觸感、握感之餘，可以防止指紋殘留。（蔡浩騰 攝）

首先今代 Xperia 1 V 的金屬邊框比前兩代修得更為平直，而上面又加上了類似 Xperia PRO-I 的細紋，增加了手指與邊框之間的摩擦力，有助提升握感；另一方面，Xperia 1 V 的機背亦由過去幾代的玻璃改成帶有細紋的物料，同樣在提升觸感、握感之餘，可以防止指紋殘留。

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Sony Xperia 拍攝性能初試、低光有進步

Sony Xperia 1 V 內置的處理晶片為 Qualcomm Snapdragon S8 Gen2，是目前頂尖 Android 旗艦手機的「標配」，處理能力都眾所周知，然而因為是工程機的關係，這方面就未能測試太多，反而可以稍為沾手 Xperia 1 V 的另一賣點 － 又即歷代 Sony 手機都十分強調的拍攝功能。

今代 Xperia 1 V 的鏡頭組合、像素規格與上代似乎沒有太大分別，但挪走了 ToF 測距，鏡頭看上去更為簡約，而 Sony 方面亦有解釋指他們的算法令對焦時間追上了 ToF（蔡浩騰 攝）

今代 Xperia 1 V 的鏡頭組合、像素規格與上代似乎沒有太大分別，仍然是 1200 萬像素主鏡頭、可無段變焦的長焦鏡以及超廣角鏡。Sony Xperia 1 V 在拍攝硬件上的最大進步，在於主鏡頭用上了 Sony 自家研發的堆疊式 ExmorT for mobile 感光元件，最大賣點就是在低光環境下的拍攝表現。

新元件在低光之下會可以自動開啟夜拍模式，預覽時已見到明顯的調光（蔡浩騰 攝）

從試相中所見，在極低光環境下，Xperia 1 V 的確可以拍攝到清晰、銳利的人像照片，對比上一代的夜拍，Xperia 1 V 今代在噪點控制上有著明顯進步，不過又未至於到達「超班」水平，頂多叫與目前的眾多旗艦機好一點點而已。

Sony Xperia 1 V 極低光主鏡頭試相

不過撇開超低光拍攝不講，Sony Xperia 1 V 主鏡頭的實拍表現的確不俗。👇👇👇

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而在強勁的硬件背後，Sony 今次亦在軟件手段上擴充了 Xperia 1 V 的拍攝體驗，除了為 Photo Pro、Cinema Pro 等拍攝 App 加入直持模式，又為 Cinema Pro 加入了 ZV 系列相機上同樣的「產品展示」模式，讓創作者拍 Vlog 有多一個選擇。

Sony Xperia 1 V 香港推出日期及售價

Xperia 1 V 由即日起已經可以預訂，備有夜暮黑、白霧灰及叢林綠，256GB 版本售價與上代同為港幣$9,699元，但要稍後在於 6 月中旬才會推出，而如果購買 512GB 版本的話，售價為港幣 $10,499元，並會較 256GB 版本更早、於 5 月下旬就可以買到。

由即日起至上市前預訂 Sony Xperia 1 V，可獲贈手機套連底座，另還可以選擇耳機或 Vlog 套裝（蔡浩騰 攝）

由即日起至上市前預訂 Sony Xperia 1 V，可獲贈手機套連底座，以及 LinkBuds S全無線降噪耳機或WH-CH720N無線降噪耳機，另亦可以選擇以港幣999元升級換購 WH-1000M5 無線降噪耳機（零售價港幣 3,190 元）或 Xperia 專用Vlog 套裝 – 包括 Vlog Monitor 外置顯示屏及藍牙拍攝手柄 GP-VPT2BT（零售價港幣 3,080 元）

同場加映：中階抵買新作 Sony Xperia 10 V

Sony Xperia 10V 依然是採用粉色系（蔡浩騰 攝）

同場還有定價中階的 Xperia 10 V 上市，其 6.1” TRILUMINOS 屏幕比上代亮度高 1.5 倍，另同樣內置 5000mAh 大電，而今代更正式支援前置雙聲道喇叭。備有薰衣草、薄荷綠、白色及黑色於2023年6月上旬推出，128GB 售價為港幣$3,499元。