天氣越來越悶熱，光是上下班的那段路也行到汗流浹背，很多人會選擇帶定一個手提風扇出街，以便隨時能夠降溫。近日，有網民就分享在淘寶上購買的手提風扇，竟然一使用扇葉就碎裂開來，更差一點令該網民毀容。



網民在「淘寶開心Share」Facebook專頁分享，在淘寶購買2023 年「共田」新款的手提風扇，沒想到使用不久後，風扇扇葉竟碎裂開來，更差一點彈到網民的面上，幸好意外沒導致受傷。網民留言表示，認為該風扇品牌較可靠才購買，沒想到向客服要求售後處理，更需要先把貨品退回去才退款，直言失望。

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其實在淘寶購買電器，本來已經要冒電壓製式不同的風險，再加上品質難以保證，就算出現問題都投訴無門。而使用手提風扇時，更要小心以下3大禁忌：

在淘寶上仍找到疑似涉事產品（淘寶截圖）

1）不應長期吹風

手提風扇很容易會出現長時間拿著，一直對住面部吹的情況。不過這有機會令人體溫隨汗液的大量下降，容易引起傷風﹑感冒﹑腹瀉等問題。同時，中醫認為長期以貼住頭吹，臉上兩條經脈有機會受寒，引致血管痙攣、甚至面癱，因此建議吹30～60分鐘即可。

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2）風力不應過大

為了盡快涼爽和降溫，可能會把風力調校過大。但當氣溫超過30度時，空氣溫度會接近體溫。當風力太大令皮膚表面溫度下降，導致毛孔閉塞不能靠排汗散熱，有機會出現憋汗問題，容易疲乏無力﹑腰酸背痛。

3）留意電池情況

如手提風扇使用鋰電池的話，如果使用不當，就會有一定的危險性，嚴重可以導致爆炸起火。理工大學電機及工程學系教授鄭家偉提到「過充」、亦即「滿電後繼續充電」對於鋰電池電器所做成的潛在危險👇👇👇

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資料來源：FB@淘寶開心share