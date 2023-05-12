YouTube傳封鎖Ad Blocker｜在 YouTube 睇片最令人困擾的，就是多不勝數的廣告插在影片之間。想順暢地睇片，除了訂閱 YouTube Premium 外，部分人會選擇繞過 Google，使用 Ad Block 插件，從而免費地去除廣告。不過由於這個方法會影響 YouTube 和創作者的收入，YouTube 一直都想方設法限制。近日，有網民發現 YouTube 將會封鎖使用 Ad Blocker，因而引來用家熱烈討論。



Reddit 有網民流出一張圖片，內容是 YouTube 偵測到用戶正在使用 Ad Blocker，而彈出來的通知，並指出廣告能為全球過百萬用戶免費觀看 YouTube，如想免廣告就要訂閱 YouTube Premium，或看廣告來繼續免費觀看 YouTube 影片。

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Reddit 討論中，有網民指取得 YouTube 內部人員的爆料，指這個反 Ad Blocker 目前是測試中的功能，暫時不會影響所有用戶，亦未知確實推出日期。不過，網民對於 YouTube 有機會限制使用 Ad Blocker，就有非常大的反應，甚至有網民表示：「咁樣屈我焗我買premium，我好難唔用adblock」。

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禁Ad Blocker令網民「牙痛」

連登網民不滿 YouTube 限制使用 Ad Blocker，原因是現時每條片都插入過份多的廣告，而家都在影片的高潮位放廣告，令觀看體驗太差。同時，以限制 Ad Blocker 的手法，「半強迫」用家訂閱 Premium 更是令人不滿。另外，有持相反意見的網民指，如果覺得 YouTube Premium 月費高昂，其實可以透過 VPN 轉去印度、土耳其，以較低價格訂閱，不過其他網民反駁，這方法遲早亦會被 YouTube 限制，治標不治本。

阿根廷個人計劃：389披索（港幣$19.89）

／家庭計劃：699披索（港幣$35.75）



土耳其個人計劃：29.99里拉（港幣$12.66）

／家庭計劃：59.99里拉（港幣$25.01）



印度個人計劃：129盧比（港幣$12.24）

／家庭計劃：189里拉（港幣$17.94）



香港個人計劃：港幣$68

／家庭計劃：港幣$98



資料來源：Reddit、LIHKG