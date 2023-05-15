時隔三年之久，周杰倫帶著嘉年華世界巡回演唱會席卷香港，在中環海濱舉行一連7場演唱會，14萬張門票售罄，黃牛票更是賣到3萬元1張。近日更傳出有遊艇公司看準商機，推出維港遊出海聽演唱會，演唱會場外聚集超過萬名買不到票的歌迷「偷聽」，有人則是爬上3米高欄，還有人被當街劫票，這些都證明周杰倫魅力無法可擋。



而在演唱會期間，周杰倫於5月8日現身廈門，出席中國移動動感地帶的活動，揭曉首個元宇宙數字分身「周同學」，宣布進軍 Web 3.0。周杰倫提到自己是個「對前沿科技充滿了興趣的人」，觀察到近幾年人工智慧 AI 技術的快速發展，讓過去想做的事情和期望「有了實現的可能」。

周同學數智人是由近期交表申請上市的巨星傳奇聯手周杰倫，與好萊塢頂級特效團隊Weta Workshop共同合作的結晶。對於自己的全新數字分身「周同學」，周杰倫說：「覺得很酷，感覺他永遠也不會老」。至於周同學數智人的未來應用場景，周杰倫進一步稱，「周同學」擁有無限可能，未來可能會在音樂和影視劇中看到它的身影，例如：演唱會和電影。

去年，巨星傳奇亦為周杰倫在快手平台上舉辦線上「哥友會」 ，最高同時在線觀看人數超過1100萬，創下快手在線音樂會最高記錄。

巨星傳奇的股東背景也十分雄厚。公司控股股東為馬心婷、周杰倫媽媽葉惠美、經紀人楊峻榮與陳中，著名填詞人方文山則擔任公司首席文化官。據招股書披露，巨星傳奇在2021年與周杰倫的藝人經紀公司JVR簽訂長達10年且可再續10年的IP授權協議，鎖定了與周杰倫相關IP合作的優先權。

至於WetaWorkshop 來頭亦不小，包辦電影《魔戒》、《金剛》、《阿凡達》的特效，曾 5 度獲得奧斯卡最佳視覺效果獎。未來周同學數智人在元宇宙將創造哪些新傳奇，讓歌迷十分期待。