容祖兒演唱會2023優先門票開售，HKTicketing快達票 6大購票心得附連結｜容祖兒闊別香港多年，終於決定於7月再次於香港開Side track演唱會，而且一連開33場，fans們不要錯過！今次5月22日信用卡優先預售，學定幾招搶購吧。



今次Joey容祖兒開「ANOTHER SIDE⋯⋯JOEY · MY SECRET · LIVE演唱會」，將會於7月13－8月22日期間舉行，一共33場。而且今次於香港演藝學院歌劇院舉行，而且更是side track演唱會。將於5月22日由東亞信用卡優先訂票，5月29日正式公售，兩日都是由快達票HKTicketing發售。暫時仍未知道左右有多少位置可供發售，但如果大家能夠學懂以下6個技巧，以及一早熟知流程，大可以提升搶飛機會。

容祖兒演唱會2023 連結 👉HKTicketing

容祖兒演唱會2023 門券、座位表及價錢資訊

官方正式公布了「容祖兒演唱會2023 ANOTHER SIDE …… JOEY · MY SECRET · LIVE」門券價錢等資訊。座位為$1180、$980、$680及$480。

容祖兒演唱會2023 演出日期

「容祖兒演唱會2023 ANOTHER SIDE …… JOEY · MY SECRET · LIVE」演出日期為2023年7月13-16日、18-23日、25-30日；8月3-6日、8-13日、15-20日、22日。當中7月13日為歌迷會專場，而7月14日、8月3日至4日為AIA專場。

容祖兒演唱會2023 優先及公開發售資訊

容祖兒演唱會2023優先發售及公開發售時間，東亞信用卡優先發售為5月22日早上10時、公售將是5月29日早上10時，同樣於HKTicketing購買。

記者早在之前於HKTicketing快達票不同演唱會公售門券都成功搶購，當然第一時間與大家分享搶購心得。

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一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

容祖兒演唱會2023 何時舉行？如何搶購？ 容祖兒演唱會2023 將於2023年7月13日至8月22日，合共33場（2023年7月13-16日、18-23日、25-30日；8月3-6日、8-13日、15-20日、22日。7月13日為歌迷會專場，而7月14日、8月3日至4日為AIA專場），即睇購買連結及心得 容祖兒演唱會2023 於哪個場地舉行？ 香港演藝學院歌劇院舉行 容祖兒演唱會2023 門券詳情？ 容祖兒演唱會2023 座位價格為$1180、$980、$680、$480。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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容祖兒演唱會2023 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入HKTicketing，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買「容祖兒演唱會2023」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$680位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，因為早入到系統，可以提早等待10時refresh入內即購門票。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。