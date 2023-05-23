淘寶智商稅｜網民貪平淘寶買電腦螢幕　做漏兩件事收貨即爆芒

淘寶買電器就等於碰運氣，就算有多少例子放在面前，仍有不少人被低廉的價格吸引，決定「搏一搏」在淘寶買家器回來，而結果當然有人歡喜有人愁。近日，Facebook@淘寶開心share有網民分享，在淘寶買電腦螢幕中伏經歷，一開箱就見到螢幕裂開，欲哭無淚。



網民在淘寶上，以 $400 連運費入手一個電腦螢幕，以「搏一搏」心態希望運輸不會跌爛螢幕，但一打開包裝已看到角落部分明顯爆開。有網民留言問：「黃金都係2千蚊，點解要咁冒險」，事主回覆在淘寶連運費只要 $400，但看到螢幕爆開的後果，網民更諷刺道：「咁你可以試5次」。

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做多兩步「保平安」

淘寶有很多時候都是心癮，一往買平嘢的「癮」，明明在香港買亦貴不了很多，而且有保養，但總是有一群人喜歡淘寶。如果想淘得更安心，其實買一些如螢幕、電視等的易碎品，建議向賣家要求包裝得更好，如包防撞氣泡膠，甚至加錢打木架，以作多一層保護。

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另外，很多時候都是運輸問題，令產品出現破損。因此，不建議選擇集運，加多一點運費直送到香港，或用順豐直送比較好。一來轉運的流程少，能減低上落貨時的意外；二來真的出現運輸問題，也更容易追索源頭追究。

事主在留言中回覆，其實淘寶賣家願意退貨，不過要事主把貨品寄回，一來一回其實都頗費時失事。之前更發生過淘寶買100吋電視變75吋的中伏經歷，沒想要賣家跟一般電器商表示電視吋數的計法有出入。因此，在淘寶買電器前，要認真考慮好使用需要和風險。

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資料來源：Facebook@淘寶開心share