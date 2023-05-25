比亞迪「海豚」電動車19萬香港開賣｜近年電動車的盛行，不少車主買車時都會優先考慮選購電動車，不單不需要再挨貴油費，而且又更環保，都幾吸引。不過要買一架電動車以往至少都要三、四十萬，入場門欖有點高。最近中國電動車大品牌「比亞迪 BYD」將國內熱賣的「海洋」系列帶來香港，最新「海豚」開價只賣19萬多，非常抵玩！會否吸引各位準車主呢？



19萬超平價電動車

比亞迪 x 聯大汽車海洋系列中海豚（BYD DOLPHIN）去年9月在將軍澳車展中首度亮相，吸引大批參觀人士。海豚是比亞迪海洋系列的首款車型，早前發布會中展示了５款不同顏色的海豚車型。

比亞迪海豚有兩個版本，分別為標準版及長續航版

海豚整體設計以海洋元素為靈感，外觀輪廓特徵鮮明、活力十足，內飾線條流暢柔和，裝飾給人暢遊海洋世界的奇妙感。海豚和BYD ATTO 3一樣，基於比亞迪純電平臺e平臺3.0打造。Dynamic Standard 版本和Premium Extended 版本的定價分別為港幣$191,130和港幣$236,000，價格大眾化，新手車主也能輕鬆負擔。海豚採用比亞迪專利的刀片電池，提高了電池的安全性，給消費者更安心的駕駛體驗。同時作為新能源汽車，海豚不需要使用汽油，降低了車主的使用成本，後期專業的保養服務也給比亞迪車主更大的品牌信心。

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19萬便可以入手的電動車，而且續航長達400km，性價比相當高。

比亞迪亞太汽車銷售部總監歐陽小成表示，比亞迪自進入香港市場以來一直致力於提供高品質、高性能、高安全性的汽車和優質服務。全球累計銷量已達412萬部，4月銷量達209,467部。香港市場一直是比亞迪重視的，去年推出的BYD ATTO 3已上牌1,500多部。新車即將在各大show room展出，而且更即時開始接受預訂，預計最快3個月便可以交車。

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比亞迪 海豚 規格

體積：4290 x 1770 x 1570mm

軸距：2700mm

最大功率：70kW（Standard）、150km（Extended）

最大扭力：180Nm（Standard）、310Nm（Extended）

0-100km加速需時：12.3s（Standard）、7s（Extended）

續航力（NEDC標準）：410km（Standard）、490km（Extended）

電池容量：44.9kWh（Standard）、60.48kWh（Extended）

車價（一換一）：$191,130（Standard版本）、$236,000（Extended版本）