盒馬鮮生｜超抵食即撈即煮游水海鮮，但沒這app竟不能埋單？｜最近不少港人北上中國遊玩，尤其深圳更是一日短trip之選。要搵好食又抵食的地方非常多，最近記者就去了由馬雲開創的「盒馬鮮生」，發現這裡不單可以折撈即煮游水海鮮，而且價錢亦非常抵，吸引不少港人「嘗鮮」。不過，在埋單時發現不少港人因為沒有安裝「此app」，不能落單付款，十分狼狽。



由馬雲創立的新鮮超市品牌「盒馬鮮生」，當中最特別的地方便是可以在超市內即撈不同的海鮮後，加錢即煮即食，就好像酒樓一樣食游水海鮮大餐。記者早前就前往深圳盒馬鮮生皇庭廣場分店，4人大約300元便可以食海鮮大餐，非常抵食！

30分鐘即煮海鮮

在盒馬鮮生即撈海鮮過程十分簡單，只需要在「游水海鮮」部，自己即撈想食的海鮮，然後拿去「宰殺區」埋單後，選擇如何烹調及「埋單」之後，等約30分鐘便可以取餸。不過就在等待埋單時，發現不少港人站在收銀位卻未能埋單，原來他們都缺少了一個重要的app，就算有支付寶或微信錢包都不夠，這便是一定要手機下載了「盒馬鮮生」的app，以及登記會員及與及連結電子錢包才可以在這裡「埋單」。埋單時只需要打開App內的QR Code，便會自動在錢包扣數，非常方便。

現場有不少即撈海鮮

盒馬鮮生現場即撈海鮮，價格都比香港便宜三、四成。

+ 6

撈海鮮之後拎去宰殺區交低後，打開app付款便可以等待開餐。

記得前往盒馬鮮生之前，在香港先下載其專用apps。

不同海鮮合適不同的烹調手法，大都是十多元加工費而已。

記者今次就在現場點了半打蒸生蠔、半打粉絲蒸扇貝、清蒸爐魚、蒸海鮮粉媽鍋（內有龍蝦、青口等海鮮），再加數支不同飲料及一大碗蔬菜麻辣燙，埋單都只是三百元港幣有找，真抵食。而因為海鮮十分新鮮，無論生蠔、扇貝或爐魚等都非常好食，值得encore。

現場即蒸海鮮檔、生蠔檔都非常有人氣，排隊等烹調都花不少時間。另外，還有不少熟食檔可以選擇。盒馬鮮生在中國擁有非常多分店，單單深圳都已經有多達二十多間，如有機會北上玩大可以試一下。