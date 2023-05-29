今年動漫節前奏「Culture Polygon立派綜藝祭-夏之陣」6月起動，兩大活動「Online Fusion動漫演奏廳」及「Canvas Project 全民偶像選拔賽--淘汰賽」亦都是動漫迷必留意的活動，為今個暑假舉行香港動漫電玩節前來一個動漫迷的狂熱派對。



．Culture Polygon立派綜藝祭夏之陣「Online Fusion動漫演奏廳」

Culture Polygon立派綜藝祭「Online Fusion動漫演奏廳」活動，邀請了來自日本和台灣的網絡演奏家在香港柴灣青年廣場Y劇場舉行一場小型演奏會，演奏多首動漫、ACG及網絡音樂的知名曲目。活動提供VIP門票，觀眾可以在最佳位置欣賞表演節目，並有機會參加擊掌會與海外藝人近距離接觸。特別嘉賓包括來自日本的年輕女Bass手Fami、美少女色士風手Yucco Miller、著名小提琴手TAM（TAMusic）、日本同人樂團Active NEETs的鍵盤手紅維流星，以及台灣的天才鼓手桿子和新晉小提琴手ミ子 Miko。無論您是動漫愛好者還是網絡音樂迷，都不要錯過這場精彩的綜藝盛會，讓我們一起享受音樂的魅力，感受動漫文化的熱情！

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活動詳情如下：

日期：2023年6月17日（星期六）

時間：下午2點至4點

地點：香港柴灣青年廣場Y劇場

01獨家早鳥優惠 (5月31號前購票) ：購買連結

普通門票$200 (原價$250)

VIP門票 $380（VIP連紀念品及特別福利）(原價$450)



（門票座位由主辦機構隨機編配，購票者不得異議）

．Canvas Project全民偶像選拔賽

「Canvas Project全民偶像選拔賽」進入第3階段淘汰賽，6月17日於香港柴灣青年廣場 Y劇場舉行！16位參賽者分為4隊，接受「乙女新夢」訓練，以指定曲目表演，爭晉決賽！活動包括「日蝕エクリプス」等表演，設「女生專區」，觀眾可憑門票免費與參賽者互動，影響比賽結果！

👉 直擊乙女新夢與多支女團參演動漫節Canvas Project全民偶像選拔賽

當日入場既觀眾更加可以憑門票免費同心水參賽者即場Cheki，為他們投下神聖一票，此環節將會計落分數當中，觀眾一票直接影響賽果！

參賽者

活動詳情如下：

日期： 2023年6月17日 （六）

時間： 6:00PM

地點：香港柴灣青年廣場Y劇場

01獨家早鳥優惠 (5月31號前購票) ：購買連結

女生專區 $200 (原價$250)

普通門票 $300 (原價$350)

VIP門票 $498 (VIP Zone連紀念品) (原價$550)



（全企位，不設劃位）