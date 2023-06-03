25蚊睇3D電影、60蚊睇蜘蛛俠 IMAX，中國深圳戲院買票必用2個App｜最近不少人逢週末都會北上玩樂，如果喜歡睇戲的話，大可以考慮上深圳睇戲，不少大型戲院的票價比香港便宜一半，25元人民幣就可以看3D電影，甚至只需60元人民幣便可以看《蜘蛛俠》 IMAX！不過不少戲院都必須要用家使用手機app來購票，而且這些app不時有很多購票優惠，因此大家打算北上睇戲的話，一定要準備以下介紹的app。



早前記者北上深圳贂3D版《Fast X／狂野時速 X》，每人只需25人仔埋單。

👉 4人300元豪食即撈即煮海鮮餐 沒這App不能埋單｜盒馬鮮生｜深圳遊

．美團

專門吃喝玩樂為主的北上必備app，平時已經可以在美團app內找尋不同的美食地圖，而且如果選擇睇戲，更可以找尋附近的戲院。在內可以找到國內正在上映不同電影的戲院，而且更可以看到不同場次、票價等，大家可以在內選擇便宜得來，又夠就近自己的戲院睇戲。購買後，只需要手持app到戲院在取票機取票入場，非常方便。

．貓眼娛樂

介面跟美團差不多一樣的「貓眼娛樂」，但記者就覺得它因為專門為「電影」而設計的app，因此無論地點及內容等，感覺都比「美團」更為豐富。操作上與美團一樣，都可以直接找尋不同電影、戲院後，直接在app內購票，而且更可以獲取不同的優惠。另外，不少戲院都有「退票」保障，如果突然因事不能前往，可以直接在app內退款，亦都很簡單方便。

👉 中國支付寶免連國內銀行都可在國內消費｜港幣直接轉賬免手續費

另外，無論在美團或貓眼app內，都可以另購不同的爆谷或小食餐，連汽水都只需二十多元，亦都比香港便宜得多。

大可以到現場看一看小食吸引否，才即場利用app買coupon。