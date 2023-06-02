降噪藍牙耳機 使用禁忌｜Apple AirPods Pro 這類ANC主動式降噪藍牙耳機，無線輕巧且能隔除各種噪音。想不到這款人人愛用，方便又普及的聽歌gadget，竟會間接引至美國一位年輕人被火車撞死。



慘劇發生在美國紐約州Broome County，一名17歲高中生麥克洛(Jakob McCloe)。在5月30日，疑走入有車行駛的火車路軌，因聽不到火車埋站駛近時發出的汽笛聲和路軌摩擦聲，慘被火車即場撞死，死因裁定為意外。

在有車輛行駛的空間，戴耳機聽歌時一定要更加保持警覺。（設計圖片）

警方反映，少年麥克洛當時自己走上Norfolk Southern Railroad火車路軌，疑因為穿戴抗噪耳機，令他沒能留意到火車多次鳴笛警告，最終火車來不及剎車，直接擊斃了麥克洛。警方偵辦後認為事件屬意外無可疑，校方出信至全校師生，向死者家屬表示哀悼。

👉AirPods Pro帶動真無線藍牙耳機潮流反智？藍牙耳機弱點👎及優點👍

+ 4

👉消委會無線耳機｜Bowers & Wilkins Px7 S2試玩 19款降噪耳機評測

耳機狂人Cato Mak：市面降噪耳機未必能隔除火車嗚笛聲

香港使用ANC主動式降噪藍牙耳機者眾，交通繁忙車多人多，針對此事hk01向耳機界專家Cato Mak查詢，希望能聽取一些專業意見，令讀者更加注意使用降噪耳機時的安全。

耳機界專家Cato Mak

HashTech：現時市面的ANC主動式降噪藍牙耳機，其隔音能力真的那麼強嗎？竟然連警報和汽笛聲？



Cato 回應：如果單計降噪性能，普遍都在30dB~40dB左右（留意是非線性的），最高可以去到 45dB；另一方面像 Shure SE846 這類高隔音耳塞，資料上也表示可以達到 37dB 的隔音表現。不過話說回頭，要先理解降噪的原理，是透過收集噪音而運算聲波作抵消，正如前面所說，降噪頻率是非線性的，概念上最有效是機件運作（例：引擎、冷氣）等有規律、持續性的噪音。雖然隨著運算性能的提高，降噪的反應及過濾性更強，但鳴笛聲某程度上未必能在此過濾。

Cato 講解，市面一款Serena Earbuds，其降噪性能最高可以去到 45dB

降噪的原理，是透過收集噪音而運算聲波作抵消（SOUNDGYYS圖片）

HashTech：換言之其實事面上一般有售的ANC主動式降噪藍牙耳機，其隔音能力未必可以完全消除鳴笛聲。為何死者會聽不到相關聲響，走避不及被火車撞？是否有其他原因？



Cato 回應：單以手頭上的資料，未能證實以下推測是否事實，只客觀舉出一個可能性，可能死者開降噪的同時，聆聽音樂的音量太大，蓋過了其他環境聲。

在有車輛行駛的空間，戴耳機聽歌時一定要更加保持警覺。（設計圖片）

HashTech：的確，我們不能片面猜測，斷言當事人音量開很大、沒有留意路面。那麼Cato可以為讀者提供一些：在路面上使用降噪耳機的安全貼士嗎？



Cato 回應：戶外聆聽的優先考慮還是警覺性，當耳朵在聆聽音樂，就更需要觀看路面/環境情況，所以不建議聆聽的同時，還在看手機（換言之不建議行路時戴耳機看影片或玩遊戲）。

記者個人建議，上車才戴耳機聽歌，走路時還是先收起，或將音量盡量校細。

Cato 還補充，不少耳機品牌配合藍牙降噪耳機，都有加入針對安全性的功能，以Sony 為例，可自動感應活動，靜止時提高降噪表現，走路時會開啟環境聲音，讓用者聽到四周的聲音，保持一定警覺性。

以Sony 為例，可自動感應活動，靜止時提高降噪表現，走路時會開啟環境聲音

伸延閱讀：回想起Air Pods Pro面世至今，連登討論區不少用家都抱怨其「上太空級」超強隔音降噪能力在firmware更新後被Apple刻意弱化，其原因除了一些用家反映ANC功能令耳壓過高甚至頭暈作嘔，另一原因就是在街上市行、馬路駕駛時，完全聽不到環境噪音，是一件非常危險的事。