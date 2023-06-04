WWDC 2023 將在香港時間 6 月 6 日，凌晨一點舉行。近年經常準確預測 Apple 產品內容的《彭博》 Mark Gurman 預計，今年發報會將可能是 Apple 史上最長的發布會，或將超過 2 小時，而且會分為 3 大主題：Mac、Reality Pro、OS。在發布會前，先來一個最後的傳聞整合，看看今年 Apple 將為果迷帶來什麼驚喜，以及為什麼 WWDC 2023 那麼值得果迷期待。



官網劇透 Apple VR headset 「Reality Pro」將現身

當然今年 WWDC 的重頭戲是 Apple 第一款 VR 頭戴式裝置，雖然傳聞都幾乎確定這件矚目的產品會登場，而最近更有外國網民在 WWDC 2023 官網預告中，發現說明欄中原來隱藏了一組代碼，並破解彩蛋內容：「「VR headset unveiled at WWDC」。

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Apple VR 頭戴式裝置預計名為「Reality Pro」，將配備 4K 微型 OLED 螢幕、貼合面部的網狀材料以提高穿戴舒適度，以及用於身份驗證和面部表情檢測的虹膜掃描等高端功能。此外，「Reality Pro」據傳將採用舒適的頭帶設計。相比其他 VR 裝置，這款裝置可能會更輕盈、更方便穿戴。可是根據《Macworld》報導，「Reality Pro」的售價將高達 3000美元（約$23,515），屬比較高單價的 VR 產品。

WWDC2023 6月6日舉行內容公開

WWDC 2023新產品預測｜新一代 Mac Studio

彭博 Mark Gurman 報導指出，Apple 正在為兩款全新高階 Mac 機測試 M2 Max，以及仍在傳聞當中的 M2 Ultra 晶片。對應搭載 M1 Max 和 M1 Ultra 的 Mac Studio，很有可以 WWDC 將會公布 Mac Studio 的升級版本。同時，Gurman預測今年 WWDC 將會有多款 Mac 登場。

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WWDC 2023新產品預測｜15 吋 MacBook Air

另一個 Mac 系列有機會登場的，就是 Apple 歷來最大螢幕的 15 吋 MacBook Air。與現時13.6 吋 MacBook Air 配置相同，將有兩個 M2 晶片版本，其中一款晶片使用 8 核心 CPU 以及 8 核心 GPU，而另一款則是 10 核心 GPU，而目前還不清楚是否會採用藍牙 5.3 技術。

WWDC 2023新產品預測｜Mac Pro

根據 MacRumors 的報導，使用 Apple Silicon 晶片的 Mac Pro 更新版本，也有機會在 WWDC 2023 上推出，不過設計上可能沒明顯變化，主要集中在 Apple Silicon 晶片與舊有 Intel 版本的過渡上。

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WWDC 2023新產品預測｜5大OS系統更新

最後，WWDC 的固定班底 iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、watchOS 10 及 tvOS 14 五大新OS系統當然會登場。在 iOS 16.4 推出了很多新功能下，外界大多認為 iOS 17 將不會有太大的提升，主要是支援「Reality Pro」裝置，以及加入大屏幕 iPhone 可使用分割畫面，同步使用兩個 App 的功能。

今年 WWDC 2023 直播期間，HK01「科技玩物」也會和大家同步文字直播發布會（copy這連結／6月5號晚一齊睇直播）最新內容，同時更會有 WWDC 現場試機直播和 Apple Park 現場直擊，想第一時間了解 WWDC 2023 有什麼精彩內容，就要留意「科技玩物」的報道。