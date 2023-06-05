WWDC2023 Apple蘋果發布會 6月Event文字直播／附連結｜6月蘋果發布會即將公開Reality Pro AR/VR 裝置14吋MacBook Air，iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、watchOS 10 和 tvOS 17 系統。

下文會大家總合多款有機會推出的新品外，周二（6月6日）凌晨01：00 還會為大家即時文字直播更新，一齊直擊今次發布會。（內容持續更新）



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👉今晚6月6日（二）準時凌晨1時，不斷F5 refresh本頁，一齊同步直擊今次Apple發布會（持續更新）👈

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Apple即將在香港時間6月5日凌晨舉行WWDC23發布會，有傳今次會是史上最長，有機會超過2小時的Apple Keynote！發布Reality Pro AR/VR 裝置14吋MacBook Air，iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、watchOS 10 和 tvOS 17 系統等多達9項新產品及新服務（可參考此文章）。hk01記者林勇已經飛往美國進行現場直擊，而本文就會在發布會直播開始時，以文字及圖片為大家解說內容。

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