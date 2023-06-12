連登仔用AI延伸劇照　經典港產片被AI爆笑惡搞　紫霞仙子變髮型師

隨 ChatGPT 的發展，AI 應用越來越廣泛，不只文字，連圖片、影片、音效都可以透過 AI 計算出來。近日，連登有網民就把港產片中的經典劇照，放到 AI 中把畫面作延伸，沒想到 AI 計算的結果相當爆笑，完全脫離了原本場面的意境。



連登網民透過 Photoshop（Beta）中的 Generative Fill 功能，把圖片中的周邊環境用 AI 自動生成，AI 會根據畫面內容，把缺失的部分或周圍環境生成填充，而家生成出的內容連原圖中的光影都會考慮，因此對於執圖工作有很大的幫助。

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👇👇連登仔用AI延伸劇照 效果爆笑👇👇

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連登網民把港產片經典的場面，放入Photoshop（Beta）中，由AI生成延伸畫面，但生成的內容出乎預期爆笑。《西遊記大結局之仙履奇緣》中，朱茵飾演的紫霞仙子一幕經典單眼畫面，AI 竟把其生成紫霞仙子幫人剪頭髮。另外，《三五成群》中，「廿八座大王」被神仙B在公屋梯間打的一幕，亦慘被 AI 生成在泳池邊到發生，畫面頓時變得相當滑稽。

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會導致以上原因，是因為雖 Generative Fill 生成環境的效果不錯，但對於人體，特別是面部表情、手腳的生成仍有很大不足，而且理解畫面內容並非相當準確，因此現時大多用在小面積的畫面補充上，或要重複生成幾次才會有心目中的效果。

資料來源：LIHKG