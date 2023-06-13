傾電話易有高血壓？｜有沒有想過，患高血壓的風險，竟然和使用手機的習慣有關。近期歐洲心臟病學會（ESC）刊物《歐洲心臟病學會期刊》有研究指出，使用手機通過的時間越長，就是增加高血壓的風險，而且分析出每週通話時間的長度，會有多大程度影響心血管健康。



由中國南方醫科大學的研究團隊透過英國生物庫的數據，分析 212,046 名英國民眾的健康狀態進行研究，透過問卷調查 37～73 歲受訪者，了解其電話使用時間、每週使用小時數、是否使用免提通話等，並進行 12 年間的隨機訪問，發現 13,984 名受訪者罹患高血壓。當中，手機用家的高血壓風險增加7%，每週通話 30 分鐘以上，比少於 30 分鐘的受訪者，患高血壓風險增加12%。

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研究團隊根據結果分析，發現每週通話時間，與高血壓風險上升成以下趨勢：

每週通話30～59分鐘，高血壓風險上升8%；

1～3小時，高血壓風險上升13%；

4～6小時，高血壓風險上升16%；

6小時或以上，高血壓風險上升25%。



研究團隊推測通話時間影響高血壓風險上升的原因，可能是因為前臂抬起的通話動作，當用家長時間維持時，或增加交感神經的活動，令腎上腺素提高影響血壓情況。不過，在研究中並沒有發現使用免提，與高血壓風險的關係，因此這原因是準確性仍待觀察。

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另外，研究團隊推測，由於頻繁使用手機通話，會導致不良心理健康和影響睡眠，因此引致血壓上升。而手機發出的 RF-EMF 電磁波，也有機是對身體造成影響，如 DNA 受損、氧化應激反應和身體出現炎症等，這都有機會令血壓上升。雖然研究報告仍未能證實通話時間和高血壓風險的必然關係，但有較高血壓風險的人士，或可減少使用手機通話時間，避免真的影響健康。