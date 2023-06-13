MacBook Air 15吋、13吋、MacBook Pro 14吋規格比併，果迷應該如何選購？｜Apple早前終於正式公布15吋的MacBook Air，以更輕薄、更大的屏幕，提供多一個選擇。究竟現在選購的話，應該揀邊款好？



Apple現時MacBook的選擇愈來愈多，可是如果只是想13－15吋這類比較輕便設計的MacBook，就有以下三款較新的選擇，包括去年推出的13吋M2晶片MacBook Air、今年初推出的14吋MacBook Pro以及剛公布推出的15吋M2晶片的MacBook Air。

論三部MacBook的尺寸size非常接近，但價錢由八千多至一萬六千多元，接近一倍的身價分別，究竟應該選購哪一台呢？雖然三台機都是M2，可是性能、功能、外表上都有不少分別。大家先看一看以下三台機的規格分別：

如果想購買輕便、而且著重文書加上適量剪片及打機的隨身用MacBook，相信13吋M2 MacBook Air是最抵玩的選擇。減價後只需8千多元就可以購入，加上高性能的M2晶片，無論文書工作或剪片多媒體製作都沒有問題。而且打機性能亦都卓卓有餘，高性價比之選。

而如果大家想以大屏幕、用來打機剪片為主的用家，但又想有一定的便攜性，15吋MacBook Air相信不二的選擇。15吋大屏幕，在剪片時有更大的視野。加上超輕薄的設計，15吋notebook中最為纖薄的選擇，加上只需萬餘元的售價，亦都是性價比不錯的選擇。

如果是重度剪片工作，M2版MacBook Pro相信是最好的選擇。內置風扇散熱，就算長時間需要運算gen片都沒有問題。加上MBP的續航力亦比MBA稍高，性能上加升級至M2 Pro至M2 Max，比起M2的處理效能大為提升，對於有強大性能需求的用家，MBP 14吋或16吋才是他們的真命天子。售價由萬六元起標，但絕對只有買貴、沒有買錯。

MacBook Air 13吋、15吋版及MacBook Pro 14吋有什麼分別？ 13吋MBA、15吋MBA以及14吋MBP 三款機規格都有所出入，可參看以下文章。