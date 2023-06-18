手機病毒｜木馬潛藏聊天App邀請、一裝即偷取機內WhatsApp紀錄

手機病毒｜隨著智能手機的普及，目前在網絡上的病毒有不少都針對手機開發，而且瞄準手機內的不同內容，WhatsApp 作為全世界最多人使用的通訊 Apps 自然也不在例外，最近又有手機病毒被揭發專為竊取 WhatsApp 紀錄而設。



GravityRAT 木馬偽裝聊天App 偷 WhatsApp 紀錄

網絡保安企業 ESET 的研究員 Lukas Stefanko 近日發表報告，指由 2022 年 8 月起，一個名為「GravityRAT」的木馬就在網上開始活動，其潛藏於一個名為《BingeChat》的聊天 App 當中。

GravityRAT 一經感染，即會在安裝的手機上要求大量敏感權限，例如聯絡人、位置、電話、短信、存儲、通話記錄、相機和麥克風等，它在竊取手機內的圖片檔案，還會指定傳送加密了的 WhatsApp 備份加密檔案，內裡可以包含的敏感資訊令人擔憂。

用以散布 GavityRAT 的《BingeChat》官方網站，目前依然存活（圖 Bleeping Computer）

而值得一提的，是《BingeChat》的感染途徑相當特別，它並非被上載於 Google Play 供人下載，而是經過一個「bingechat.net」的網域為受害人提供下載連結，而該連結主要經邀請方可進入，雖然會限制了傳播的效率，但就令 GravityRAT 的樣本未能傳送至保安研究人員手中，令其可以更長時間地於網上存活。

危險 Apps／手機病毒 4 大特徵

除了《BingeChat》以外，GravityRAT 此前亦曾被發現依附在其他 Apps 中引入下載，故目前要防止 GravityRAT 的最佳辦法，就是避免從第三方下載任何 Apps，如果遇到不明來歷的連結千萬不要進入。

由於 Android 的生態使然，未來危險病毒 Apps 仍然會威脅到用戶的個人資料，但其實這些植入惡意程序的 Apps 設計都是千篇一律，為了保護自己的個人資料，認清以下的特徵可以防患未然👇👇👇

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