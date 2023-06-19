千元入門機 Ulefone Note 16 Pro｜5G 網絡在近 2～3 年全面普及之後，「4G」就成為了平價手機的代名詞，但 4G 機可以在提供足夠的效能之餘，可以便宜到甚麼程度？Ulefone 近來在香港推出的平價新作 Note 16 Pro 應該就可以提供一個大概的概念。



Ulefone Note 16 Pro 上手：輕量機身、略嫌廉價

不少人對於 Ulefone 的第一印象都是出自其早年推出的三防機種，其主打堅固、耐用，處理規格則偏向入門，而其旗下的「Note」系列就將三防元素挪走，繼續走平價入門定位的產物，近日在香港登場的 Ulefone Note 16 Pro 就繼續走這條路線，以＄899 起的價格在香港開售。

Ulefone Note 16 Pro 主打大屏幕造型，設計看上去與 iPhone 有點相似，然而其用料卻大幅使用塑膠，除了屏幕之外，邊框以及機背都是膠製，其防刮能力預計會十分不濟；但與此同時，大量使用塑膠物料的做法就大大減少了機身重量，即使 Ulefone Note 16 Pro 採用 6.52” 大屏幕（解像度只有 720p 水平）及 4400mAh 的電池，其機身仍只重 184g，流動性不俗。

Ulefone Note 16 Pro 的機背使用塑膠物料，加入了磨沙面處理及折射以減少膠感，然而機背很容易沾上油脂／污垢，最好加上它隨機附贈的清水保護套使用（蔡浩騰 攝）

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入門級操作、拍攝功能

Ulefone Note 16 Pro 內置的處理晶片為中國廠商紫光 Unisoc 出品的 T606，是一枚規格入門的 4G 處理晶片；雖然效能不強，但 T606 在不同大廠的平價機中都十分熱門，例如上年度推出的 Samsung Galaxy A03、Nokia G21 等等，輸出穩定的同時功耗不算大，應付日常的溝通是足夠有餘了。

Ulefone Note 16 Pro 的處理器可以用於高清影片的串流播放，但其屏幕只得 720x1600，同時只有單聲道揚聲器，除了輸出夠大聲之外，娛樂效果實屬一般。

在不少人都關心的拍攝功能方面，Ulefone Note 16 Pro 就配置了一枚 5000 萬像素的主鏡頭以 200 萬像素的微距鏡頭，然而在缺乏其他鏡頭硬件的配套下，Ulefone Note 16 Pro 的拍攝輸出只屬一般，但考慮到價錢方面，此水平算是還可以接受。