故宮文化博物館、M+ 7.1免費開放｜即日下午3點預訂門票　附連結

西九文化區管理局公布，香港故宮文化博物館和 M+ 將會在 7 月 1 日（星期六），免費開放予公眾入場，而故宮文化博物館需要門票入場，因此打算 7 月 1 日免費參觀的話，就要在即日（21日）下午3時到網上預約門票。



為慶祝香港特別行政區成立26周年，七一回歸當日，香港故宮文化博物館的7個專題展覽（展廳1至7）和 M+ 所有展覽廳將免費開放。訪客可在 6 月 21 日，下午3時起經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台，預訂免費標準門票（原價：成人門票港幣 50 元；特惠門票港幣 25 元）。如參觀 M+ 的訪客即無需預訂門票。

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今次免費開放的專題展覽為展廳1至7，特別展覽：《百樣玲瓏──卡地亞與女性》及《金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器》，即需要購買「特別展覽門票」，票價為$120。

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預訂7.1免費門票

香港故宮文化博物館的網站於「購票指南」，已經有 7.1 免費標準門票的內容，只要按「預約參觀」，即能轉往Cityline預訂門票。想在 7.1 入場參觀，就要在21日下午3時，準時到以下連結登記。

香港故宮文化博物館-免費標準門票預訂連結（按此進入）

資料來源：香港故宮文化博物館