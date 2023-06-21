變頻冷氣｜台婦39萬為娘家裝6部分體機｜老公嬲到想離婚網友力撐

天氣暑熱，一位主婦花了39萬新台幣（約9萬8500港元）更換全屋6部三菱冷暖變頻冷氣機，一個原因令丈夫嬲爆，他上fb「靠北老公2.0」討論區吐苦水，網民竟沒認為男方孤寒，反撐：不能溝通真的就是得離婚了！究竟發生了甚麼事？



事主敬老顧家好男人

台灣「靠北老公2.0」討論區有網民留言，表示自己家中3部冷氣機最近一次過換了一級變頻新機，電費金額一下子由1.4萬元（約＄3,500 HKD）降至6000元（約＄1,500 HKD），又想到兩老家中的冷氣也陳舊了，想動用家用儲蓄，為老家更換新機，可老婆一直支吾以對，似乎不太想動用這筆錢。等到事主說：「好吧，連你娘家的冷氣也一次過換新，可以了嗎？」老婆才同意說好。

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變頻冷氣慳電貼士

男家女家．差別待偶

行家一出手，就知有沒有，太太一次過為娘家裝6部新的三菱冷暖變頻冷氣機，窗外的主機還加裝鋁板保護蓋，且連浴室也有獨立一部空調，夏天開除濕令地板乾爽，兩老不怕地濕跌倒，真的貼心的家庭主婦！直接他回到自己老家，新機竟然只是大陸格力冷氣，更沒有冷暖氣功能，單是機價已經差了一半以上。

太太一次過為娘家裝6部新的三菱冷暖變頻冷氣機

老婆唔認錯：我怎花錢不容過問

事主向裝修公司追查成本，發現老婆娘家全套工程安裝花了39萬左右（約9萬8500港元），而事主老家則只是花了10萬（約2萬5000港元），完全是差別待遇。他在裝上呻道，自己平時都不花多餘錢，每月只留2000港元作日常開銷，其餘22,800港元全都交老婆處理。他跟老婆理論，對方卻表示家用是她的錢，她愛怎花不容過問。

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網民撐樓主：不能溝通真的就是得離婚了

事件上網後，網民都替他抱不平，表示應該好好談一談，談不成就可能要分手。「分別心差太大了，心中有個底.先溝通吧」「不管男女朋友還是夫妻、真心建議各自理財」連女性網民也表示：「難得我認同老公的，這不能溝通真的就是得離婚了」事主也決定要夫妻二人討論一下財務分配，若太太堅持不改，價值觀不合的話就趁未生小朋友盡快好來好去、離婚免煩。

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原文：靠北老公2.0