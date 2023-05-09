炎熱漸至，有網民添置變頻冷氣，更選了1級能源效益標籤的省電款式，但仍然擔心月尾會收到數字驚人的電費單，仍不敢24小時長開冷氣，於是就上網請求有24小時長開冷氣經驗的網友，有沒有變頻冷氣慳電貼士提供：



慳家唔敢24H長開｜網上發問引來大量神人

樓主在台灣《爆怨2公社》討論區出po：「雖然屋企三部都係變頻一級，但每日返到屋企都熱到同焗烤冇分別，每次開機都覺得有班食錢獸大大啖吞緊我荷包既錢，我真係唔敢挑戰24H長開；夏天先剛剛開始，所以想請問有冇屋企24小時唔熄冷氣既巨巨可以分享經驗。」引來不少有經驗的用家分享意見，更有神人曾經研究自己1整個月的電錶，洞悉出令冷氣慳電真正慳電的4個開關準則！照住做！電費就即慳！

睡覺開冷氣校這溫度最慳電｜專家列4招貼士 一件事更耗電絕對別做

樓主於「爆廢公社2」討論區張貼的變頻一級冷氣照片（網上圖片）

變頻冷氣慳電貼士

消委會7大冷氣機慳電技巧｜風速最高定最低先啱？R32雪種更高效率

兩匹機狂開1個月冇熄，電費意外咁平

回覆反應熱烈，當中有位網友回覆特別充實有用：「我家用2匹變頻冷暖，去年整個6月幾乎沒關過機，結果一個月用不到300度電（以港燈、中電計，約需$480）」網民認為首要條件不是冷氣機是否有一級能源標籤，而是機體的匹數是否足夠為家居環境提供冷風：「記得匹數要夠，如果唔係一路降不到去你設定溫度，部壓縮機就一直全功率運轉，分分鐘比一般冷氣機更耗電。」

神人表示：「我舊年都轉變頻，之後每日記錄3次電錶，已經分析出當中秘訣！」以下總結4個基本秘訣，你一定要知：

秘訣1：冷氣啟動當下最耗電，尤其是變頻冷氣機、大匹數、大空間，常常又開又熄，電費可能比使用傳統冷氣更貴。



秘訣2：假如你只外出1至2小時，冷氣不關反而比又熄再開更節電。如果你使用智能家電，外出時間比預期多時才可用手機關機。



秘訣3：假設你家只在晚上8小時有人、16小時沒人，早上外出時絕對要關掉冷氣；若家中長時間有人，冷氣一天要開20小時或以上，索性全日不關機更慳電。



秘訣4：即上文提過，冷氣機買匹數好過買細，細機唔夠應該大面積單位，一路降不到去設定的溫度，壓縮機就一直全功率運轉，會比一般冷氣機更耗電。



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冷氣機選購8大注意｜大匹數更慳電、變頻較易壞？｜附8大使用禁忌

選購冷氣機都幾考早前準備功夫：匹數、變頻定頻、分體定窗口式……不妨參考看以8大注意事項，買一部適合自己需要的冷氣機，長用長有、慳錢慳電又環保！