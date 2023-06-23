弱密碼報告｜2023 年已然過半，在網騙、黑客橫行的世代，各位或是時候檢視一下自己的密碼保安設定？最新的研究顯示，有些密碼非常容易被破解，如果設定不當，黑客只需要幾秒鐘就可以登入你的個人帳戶。



2大壞習慣讓密碼更易被破解

國外支付方案公司 Dojo 早前就發表了 2023 年新版本弱密碼研究報告，當中分析了 600 萬個在網上流出的密碼，從而導出目前互聯網上最常用的密碼模式以及人們的密碼是如何被破解的。

12 個字符以下的密碼十分多人使用（圖 Dojo）

根據 Dojo 的報告指出，超過一半（51％）的人被發現在工作和個人帳戶中使用相同的密碼，這個習慣十分危險，意味著如果你的其中一個登錄信息被破解，它可能會影響您擁有的所有其他登錄信息；而另一方面，Dojo 發現最常見的被破解的密碼，通常包含 6-10 個字符，其中有約 45 萬個密碼模式更只包含 6 個字符，這讓黑客僅需數秒就可以破解密碼。

忌用常見遊戲、電視節目字眼做密碼

最近因《薩爾達傳說：王國之淚》而再度爆紅的 Link，當然又成為一眾用戶的密碼熱門（圖 Nintendo）

在黑客常用的密碼破解招數中，有一項為「字典攻擊（Dictionary Attack）」，即在一系列常用字中配對用戶的常用字詞作破解，而 Dojo 的報告中就針對這一類型的攻擊，列舉出數個人們常用以製作密碼的字詞列表，而最常被用作密碼的字詞類別，分別有「暱稱」、「顏色」、「電視劇角色」、「遊戲角色」等等。

值得留意的是，一些較受歡迎的遊戲作品中出現的角色，被用作密碼的機會率就更高，當中包括《Last of Us》中的 Joel，或是《薩爾達傳說》中的林克 Link 等等。

2023年密碼設定10大宜忌

除了減少使用常見字眼之外，在設定密碼方面 Dojo 都提出了多項建議，我們就將之整理為 10 大宜忌，各位在設定密碼的時候可以參考一下👇👇👇