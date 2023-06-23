打造全淘寶家居電器｜淘寶貨種類多，又比香港買平一截，fb「淘寶開心share」群組有人貼文稱「打造全淘寶家居！第一轉家電！」，看到相片中有4大箱戰利品，即時又引戰！



事主：保險公司冇話水貨電器唔受保

有人質疑電器還是用香港行貨安全，亦有人反指這些是「憑中必反」的言論，只是香港零售店見生意被搶，胡說八道阻人用淘寶貨。究竟香港用淘寶水貨電器是否安全？有否犯法？真的如樓主所言：家居保險真的沒寫明不保水貨電器嗎？

質疑淘寶水貨電器危險｜網民咁回應

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香港買／用水貨電器是否犯法？

香港容許售賣「水貨電器」（即未經製造商授權代理商進口之電器），但是，不能直接接駁本港供電系統的電器，售賣商必須在這些電器產品貼上紅色的警告標籤 ，須以中英文註明：「本產品不能接駁本港的供電系統，否則可能導致身體受傷或財物受損。」之警告字句。

須換三腳蘇頭｜自己換可能有手尾

中國進口電氣的電壓基本與香港相同，唯香港使用的是13A 英式蘇頭。一些大功率電器不能配合「萬能插蘇」、「拖板」使用，必須將兩腳插更換成13A 英式蘇頭，用戶須經由合格電器師傅處理。私下更換或會影響將來保養、保險方面想索賠，導至不受理。

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如水貨電器引發意外 保險公司是否受保？

查詢了各公司的家居保險條款，當中AIG網頁有寫明與「水貨」有關的細節：「水貨電器的插頭未必適用於香港，更有可能不符合香港的電力供應規格，如果不正當使用，有機會造成電力短路，增加意外發生的機會。而行貨則是經由正式代理商入口的貨品，貨品的使用規格會比較符合安全準則。」而One Degree的電器保險「受保條款」就提及該電器「必須於香港購買」，如對水貨電器損毀索賠方面有疑問，建議就每個個案自行向保險商查問。

AIG保險網頁截圖

淘寶不一定賣劣貨｜但買電器要有常識

其實整個概念應該扭轉，不能一竹竿批死「淘寶電器」就是劣貨不建議使用，就算是在香港購買的電器，除了去實體店親眼睇，做事前資料搜集也很重要：那個品牌可信、那款型號好用，網上大把料。購買後，也要學懂正確安全使用方法，比如不能駁拖板、需使用三相電、必須由合格技師安裝等等。做錯任何一步，就算用香港行貨都同樣危險。

國內名牌家電同樣有淘寶網店，不能說淘水貨家電就一定等同危險。（淘寶網截圖）

另外一點就是要有常識，別因為銀碼而自欺欺人，一些平得不可置信的產品，如香港最平幾百蚊1支的座地電風扇，淘寶60幾蚊有售，那差價真的是香港化理「食水深」？還是平價貨使用了劣質材料？

但一些平得不可置信的產品，購買時就要自己小心。（淘寶網截圖）

用法不正確比水貨電器更危險！

那些電器用水貨也無妨，那些應該用行貨？洗衣機、雪櫃等需上門修理的大型電器，別因為機價平就忽略了日後的保修成本。如冷氣、暖爐、雪櫃、熱水爐等發熱、製冷類電器，專家強烈建議只向香港行貨代理購買，如買了水貨也要由合格的香港師傅安裝。

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原文：fb淘寶開心share