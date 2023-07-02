iPhone 計算機隱藏操作｜iPhone 作為目前首屈一指的智能手機，功能多到一般用家都未必全知道，單是《計算機》一個 App，就不單止是加減乘除那樣簡單，《香港01》科技玩物記者就在以下帶來 5 個 iPhone 計算機的隱藏操作貼士，學懂了才算是高階用戶！



iPhone計算機的5個隱藏操作

【1】滑動以刪除號碼

只需要用手指在螢幕上的數字列上向左或向右滑動，就可以刪除最後輸入的一個數字（圖 YouTube）

在使用計算機時，我們常常會輸入錯誤的數字。大多數人會直接按下「C」鍵，重新輸入數字，但在匆忙的情況下，可能還會再次輸入錯誤。實際上，你只需要用手指在螢幕上的數字列上向左或向右滑動，就可以刪除最後輸入的一個數字。

【2】秒變科學計算機

一般人普遍認為iPhone的計算器只是一個簡單的計算工具，但事實上，它還具備科學計算機的功能，可以執行對數、平方根、三角函數等高級數學運算。

只需將iPhone從直立模式轉為橫向模式，就可以轉成科學計算機了（圖 TapSmart）

只需將iPhone從直立模式轉為橫向模式，你就會發現這個「秘密」介面了。當然，在轉換前請確保已解除控制中心的直立鎖定。

【3】數字可以複製、貼上

可以直接長按並複製計算機結果（圖 MacRumours）

當你使用 iPhone 計算機計算出結果時，你實際上可以直接長按並複製這個結果，然後將其貼到其他 Apps 中使用，以便你更快捷地解答你朋友的數學難題。

【4】從「控制中心」複製最後結果

不用特地再打開計算機，都可以複製計算結果（圖 MacRumours）

剛剛計算好數字，但又忘記了結果？不用特地再打開計算機，只需要由下往上滑動開啟「控制中心」，接著長按「計算器」，就會看到「複製計算結果」的選項了。

【5】不開計算機都可以計算？

iOS 的 Spotlight 搜索系統，除了搜索功能之外，其實也內建了計算機功能，用戶可以直接在螢幕頂部的「搜索」中輸入數字來進行簡易的計算，同樣也不需要特地打開「計算器」。

iOS 的 Spotlight 搜索系統，除了搜索功能之外，其實也內建了計算機功能（MacRumours）

值得一提的是 Spotlight 亦兼具了匯率換算功能，用戶只需要輸入任意數字加貨幣，如「300JPY」，系統都會自動回傳設定地區的幣值單位。