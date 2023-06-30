Netflix 在5月起改plan禁止非同住用戶共享帳號後，賺錢大計陸續有來，有外媒證實，Netflix未來將陸續在不同地區取消不用看廣告的「基本Plan」月費計劃，想平價入門，就只能看「帶廣告」的入門plan，否則就要負擔更高月費收看其他貴價plan，而且這絕非「構思」，已正式在加拿大落實。



口裡說不、身體卻很誠實｜Netflix禁共享後新用戶數爆升

Netflix串流影視平台5月起於全球103個地區落實打擊「非同住用戶共享帳號」新收費計劃，不少原有用戶喊打喊殺表示手續太煩決定「退訂」轉會，然而有市場調查卻證實，大部份網民都是「口裡說不、身體卻很誠實」，「夾plan太難」令不少人索性乖乖付月費、開新戶口！全球新用戶數暴升，平均每日增加7.3萬名新用戶！

Netflix禁止非同戶用戶共享帳號後 ，新登記的用戶數不趺反升！

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香港區3種收費計劃｜未來將沒有63蚊基本計劃？

現時香港區Netflix在改制後，有基本／標準／高級3款月費計劃，3個都不用看廣告，若想與「非同住用戶」共享戶口，每位要追加$28港元，但追加用戶數有上限。

Netfilx高層見行動成功，決定再下一城，新招是將「基本」計劃取消，轉換成一個收費比較低，但必須收看廣告的「入門plan」。好處是睇Netflix的最低消費便宜了，壞處是影片頭尾都會睇廣告。根據外媒 The Winnipeg Free Press 報導，這新政策已在加拿大地區已經率先實行！

Netflix 共享帳號手續繁複、難怪新用家情願開新戶

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新招兩大好處：新月費門檻更低、留住舊有客戶

Netflix今次玩得很高明，為防現有用戶不滿，只要不自行取消、即可自動繼續使用「無廣告」的基本計劃。新登記用戶就無法再使用9.99加拿大元的基本Plan（月費以加拿大為例），只能選帶廣告的5.99加元入門plan，之後只有16.49 加元的一般計劃、 20.99 加元高級計劃兩種選擇。而且，Netflix向來做法是沒有長期合約，用戶隨時可以停用，新做法可吸引原有用戶繼續訂戶，別隨便跳槽轉會。

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Disney+唔爭氣、令Netflix改革更進取

Disney Plus 2022年在全球搶客，同一個平台有齊Star Wars、Marvel、Disney、國家地理頻道等不同元素，加上香港區更收購了Star 衛視電影台，以大量港產片吸引客戶，好不成功。然而D+因燒錢過度，今年決定裁減 7,000 人， 終止亞太區所有非Disney Plus 上運作的頻道，比如 Now TV 上的「衛視電影台」、「國家地理頻道」及「國家地理野生頻道」都將於 9 月 30 日終止，希望用戶全部集中在D+。然而有業界專家卻感憂慮，未來迪士尼用於購買港產片的資本將進一步收窄，變相令D+的片源愈來愈少。相比之下，Netflix 以韓劇殺出血路，6月29日更公開了《魷魚遊戲2》的卡士陣容！追加了前Bigbang成員T.O.P.！如此一來Netflix當然敢於進取改革。

而最後大家最關心的就是香港幾時實行？根據Netflix 2023 年財報顯示，他們證實便宜且帶廣告的月費計劃，能為串流平台帶來更多收入，誓必在全球逐步改制，所以，香港區也只是遲早問題。但未知其他地區會在甚麼時候跟隨。

6月29日更公開了《魷魚遊戲2》的卡士陣容！追加了前Bigbang成員TOP

消息來源：The Winnipeg Free Press