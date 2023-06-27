FF16 Final Fantasy XVI攻略｜全危險標的怪物(懸賞魔物)位置一覽

撰文：林卓恆
出版：更新：

FF16 Final Fantasy XVI攻略 危險標的怪物（懸賞魔物）位置一覽｜全球機迷引頸以待的重量級大作遊戲《Final Fantasy XVI》FF16 最終幻想 16將在6月22日推出；相信機迷們早已急不及待準備在伐利斯傑亞大陸中冒險，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲全危險標的怪物(懸賞魔物)位置一覽。

危險標的怪物（懸賞魔物）位置一覽

當玩家推進主線即到取得召喚獸「拉姆」（雷神）的能力後，玩家便可前往新的秘密基地；然後再完成「瑪莎旅店」的一段主線任務（烏雲來臨），便會開放在秘密基地中開放支援者物品及懸賞魔物等幾個新功能。而打倒懸賞魔物除了可獲得大量金錢（Gil）之外，亦會掉落懸賞魔物限定的素材，可用來製作特別的裝備。不過最重要大概還是為了成就，遊戲中有一個獎杯是打倒所有的懸賞魔物，換言之想打白金就一定要全清。

危險標的怪物（懸賞魔物）懸賞魔物會隨著主線進度陸續開啟，並非所有魔物都能在一開始就可挑戰；如果發現當下的懸賞魔物已全部打倒時就繼續推主線吧。另外是有不少懸賞魔物需要承接特定支線任務後才會出現，單靠基地中的懸賞魔物板是找不齊的

懸賞魔物

👉FF16 Final Fantasy XVI攻略｜快速刷錢賺錢方法1分鐘賺5千Gil

按圖放大Final Fantasy XVI危險標的怪物（懸賞魔物）位置一覽（請善用ctrl+F搜尋或手機的從頁面中尋找功能）：

惡靈精
羅扎利亞 - 瑪莎旅社 - 悲愴海灣

阿留那
贊布雷克 - 北境 - 明景平原

貝爾芬格
羅扎利亞 - 東池村 - 斷裂劍柄

鷲頭飛獅
承接秘密基地鐵匠布萊克索恩支線任務「鍛造師與堅持」後出現
贊布雷克 - 諾凡堡的西門，要由失落之翼跑過去

👉FF16 Final Fantasy XVI攻略｜快刷AP方法1分鐘賺500AP 輕鬆滿技

貝克雷特
羅札利亞 - 瑪莎旅社 - 綠束濕地

塞文利安
羅扎利亞 - 瑪莎旅社 - 悲愴海灣

發光泥巴
羅扎利亞 - 鷹鳴斷崖

法斯托提卡倫
達爾梅奇亞 - 維爾克洛伊沙漠

靈魂刺針
達爾梅奇亞 - 巨人下顎 - 寇拉瓦牧地

👉FF16 Final Fantasy XVI攻略｜必拎神裝狂戰士戒指增加金錢AP飾品

格瑞瑪欽
達爾梅奇亞 - 巨人下顎 - 魔獸地盤

黑刀玖
達爾梅奇亞 - 巨人下顎

沉睡的巨人雕像（亞特拉斯）
羅扎利亞 - 瑪莎旅社 - 克瑞西達廢棄村莊

炸彈王
承接秘密基地支線任務「強化大工坊吧」後出現
贊布雷克 - 龍巢平原 - 巨大水缸

花棍拾
達爾梅奇亞 - 巨人下顎 - 寇拉瓦牧地 - 巴瑪列廢棄村莊

👉FF16 Final Fantasy XVI攻略｜陸行鳥（坐騎）取得方法跑圖更方便

馬格斯兄弟
羅扎利亞 - 伊索德港 - 寂靜海濱

斯拜羅庫
贊布雷克 - 諾凡堡東門 - 幽霧地

狼群
達爾梅奇亞 - 塔伯爾 - 黃金大街

👉FF16 Final Fantasy XVI新手攻略｜早期必知10個心得必學技能推薦

神聖號兵
需要在失落之翼完成支線「熟成之時 前篇」及其後續任務「熟成之時 後篇」才會出現。
贊布雷克 - 失落之翼 - 葡萄酒通道（入口在村內教堂下樓梯地底）

驚駭彗星
達爾梅奇亞 - 巨人下顎 - 巨人大鐮

群魔殿
沃魯德 - 黑影海岸 - 史凱茲法爾之牆

葛柏穆克
沃魯德 - 艾斯特拉

👉FF16 Final Fantasy XVI實戰攻略｜劍術心得 簡易高火力/無限連段

拜格爾
沃魯德 - 雷文維特城寨 - 克利廷空洞

阿耆尼
沃魯德 - 無窮魆黑 - 赫弗峽谷道

處刑人（塔納托斯）
達爾梅奇亞 - 黃金大街 - 泰坦之路

墜落的兇星（終端系統）
贊布雷克 - 龍巢平原 - 巨大水缸

卡蘿特
在秘密基地完成支線任務「良藥難得」後，承接後續任務「良藥更加難得」後出現
羅札利亞 - 三葦濕地 - 呢喃沼澤

強化奇美拉
完成秘密基地的支線任「鍛造師與堅持」後，在信箱承接後續任務「鍛造師與切磋」及「鍛造師與堅持」後，承接後續任務「鍛造師與朋友」後出現。
達爾梅奇亞 - 維爾克洛伊沙漠

基札瑪路克
需要在秘密基地的信箱中完成支線任務「讚頌有價值的孤獨」後才會出現。
沃魯德 - 維札爾格雷斯平原 - 加爾尼克

庫紮
完成秘密基地支線「劍的覺悟」再完成後續任務「劍的決心」和「劍的希望」後出現
沃魯德 - 雷文維特城寨 - 巴爾蒙克監獄

帝王貝希摩斯
完成秘密基地支線「劍的覺悟」再完成後續任務「劍的決心」和「劍的希望」後出現
沃魯德 - 維札爾格雷斯平原

執意龍騎士
完成北境支線任務「崩塌的銅牆鐵壁 前篇」後，再完成後續任務「崩塌的銅牆鐵壁 後篇」後出現。
贊布雷克 - 北境 - 馬庫爾都洛瓦丘陵

死亡王子
完成北境支線任務「崩塌的銅牆鐵壁 前篇」後，再完成後續任務「崩塌的銅牆鐵壁 後篇」後出現。
贊布雷克 - 北境 - 馬庫爾都洛瓦丘陵

FF16《Final Fantasy XVI》幾時推出？

《Final Fantasy XVI》於2023年6月22日率先登陸PlayStation 5平台，香港行貨提供中文版，以下為不劇透game評，詳細可點擊連結

FF16《Final Fantasy XVI》難唔難玩？

FF16其實唔難，新玩家、初心者如果想玩得更順利，可以參考本文，睇睇FF16玩前必知5件事獲最佳遊戲體驗

FF16 《Final Fantasy XVI》有甚麼新手必學技能推薦？

FF16 《Final Fantasy XVI》女主角叫甚麼名字？

《FF16》女主角叫Jill Warrick，她出身於北部部落，自小被送到男主角的 Rosfield 家作為政治籌碼寄養，與主角兩兄弟 Clive、Joshua 情同兄妹。如果想知更多Jill Warrick的介紹，又或者想睇10大最美「FF女神」排名，請點擊本連結。

Square Enix
FINAL FANTASY
PS5
PS5 / PlayStation 5
SONY
Sony Interactive Entertainment（SIE）
遊戲及電子競技
ACG
遊戲特區
打機攻略