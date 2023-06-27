FF16 Final Fantasy XVI攻略 危險標的怪物（懸賞魔物）位置一覽｜全球機迷引頸以待的重量級大作遊戲《Final Fantasy XVI》FF16 最終幻想 16將在6月22日推出；相信機迷們早已急不及待準備在伐利斯傑亞大陸中冒險，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲全危險標的怪物(懸賞魔物)位置一覽。



危險標的怪物（懸賞魔物）位置一覽

當玩家推進主線即到取得召喚獸「拉姆」（雷神）的能力後，玩家便可前往新的秘密基地；然後再完成「瑪莎旅店」的一段主線任務（烏雲來臨），便會開放在秘密基地中開放支援者物品及懸賞魔物等幾個新功能。而打倒懸賞魔物除了可獲得大量金錢（Gil）之外，亦會掉落懸賞魔物限定的素材，可用來製作特別的裝備。不過最重要大概還是為了成就，遊戲中有一個獎杯是打倒所有的懸賞魔物，換言之想打白金就一定要全清。

危險標的怪物（懸賞魔物）懸賞魔物會隨著主線進度陸續開啟，並非所有魔物都能在一開始就可挑戰；如果發現當下的懸賞魔物已全部打倒時就繼續推主線吧。另外是有不少懸賞魔物需要承接特定支線任務後才會出現，單靠基地中的懸賞魔物板是找不齊的。

懸賞魔物

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按圖放大Final Fantasy XVI危險標的怪物（懸賞魔物）位置一覽（請善用ctrl+F搜尋或手機的從頁面中尋找功能）：



惡靈精

羅扎利亞 - 瑪莎旅社 - 悲愴海灣



阿留那

贊布雷克 - 北境 - 明景平原



貝爾芬格

羅扎利亞 - 東池村 - 斷裂劍柄



鷲頭飛獅

承接秘密基地鐵匠布萊克索恩支線任務「鍛造師與堅持」後出現

贊布雷克 - 諾凡堡的西門，要由失落之翼跑過去



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貝克雷特

羅札利亞 - 瑪莎旅社 - 綠束濕地



塞文利安

羅扎利亞 - 瑪莎旅社 - 悲愴海灣



發光泥巴

羅扎利亞 - 鷹鳴斷崖



法斯托提卡倫

達爾梅奇亞 - 維爾克洛伊沙漠



靈魂刺針

達爾梅奇亞 - 巨人下顎 - 寇拉瓦牧地



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格瑞瑪欽

達爾梅奇亞 - 巨人下顎 - 魔獸地盤



黑刀玖

達爾梅奇亞 - 巨人下顎



沉睡的巨人雕像（亞特拉斯）

羅扎利亞 - 瑪莎旅社 - 克瑞西達廢棄村莊



炸彈王

承接秘密基地支線任務「強化大工坊吧」後出現

贊布雷克 - 龍巢平原 - 巨大水缸



花棍拾

達爾梅奇亞 - 巨人下顎 - 寇拉瓦牧地 - 巴瑪列廢棄村莊



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馬格斯兄弟

羅扎利亞 - 伊索德港 - 寂靜海濱



斯拜羅庫

贊布雷克 - 諾凡堡東門 - 幽霧地



狼群

達爾梅奇亞 - 塔伯爾 - 黃金大街



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神聖號兵

需要在失落之翼完成支線「熟成之時 前篇」及其後續任務「熟成之時 後篇」才會出現。

贊布雷克 - 失落之翼 - 葡萄酒通道（入口在村內教堂下樓梯地底）



驚駭彗星

達爾梅奇亞 - 巨人下顎 - 巨人大鐮



群魔殿

沃魯德 - 黑影海岸 - 史凱茲法爾之牆



葛柏穆克

沃魯德 - 艾斯特拉



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拜格爾

沃魯德 - 雷文維特城寨 - 克利廷空洞



阿耆尼

沃魯德 - 無窮魆黑 - 赫弗峽谷道



處刑人（塔納托斯）

達爾梅奇亞 - 黃金大街 - 泰坦之路



墜落的兇星（終端系統）

贊布雷克 - 龍巢平原 - 巨大水缸



卡蘿特

在秘密基地完成支線任務「良藥難得」後，承接後續任務「良藥更加難得」後出現

羅札利亞 - 三葦濕地 - 呢喃沼澤



強化奇美拉

完成秘密基地的支線任「鍛造師與堅持」後，在信箱承接後續任務「鍛造師與切磋」及「鍛造師與堅持」後，承接後續任務「鍛造師與朋友」後出現。

達爾梅奇亞 - 維爾克洛伊沙漠



基札瑪路克

需要在秘密基地的信箱中完成支線任務「讚頌有價值的孤獨」後才會出現。

沃魯德 - 維札爾格雷斯平原 - 加爾尼克



庫紮

完成秘密基地支線「劍的覺悟」再完成後續任務「劍的決心」和「劍的希望」後出現

沃魯德 - 雷文維特城寨 - 巴爾蒙克監獄



帝王貝希摩斯

完成秘密基地支線「劍的覺悟」再完成後續任務「劍的決心」和「劍的希望」後出現

沃魯德 - 維札爾格雷斯平原



執意龍騎士

完成北境支線任務「崩塌的銅牆鐵壁 前篇」後，再完成後續任務「崩塌的銅牆鐵壁 後篇」後出現。

贊布雷克 - 北境 - 馬庫爾都洛瓦丘陵



死亡王子

完成北境支線任務「崩塌的銅牆鐵壁 前篇」後，再完成後續任務「崩塌的銅牆鐵壁 後篇」後出現。

贊布雷克 - 北境 - 馬庫爾都洛瓦丘陵

