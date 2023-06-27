FF16 Final Fantasy XVI攻略｜全危險標的怪物(懸賞魔物)位置一覽
FF16 Final Fantasy XVI攻略 危險標的怪物（懸賞魔物）位置一覽｜全球機迷引頸以待的重量級大作遊戲《Final Fantasy XVI》FF16 最終幻想 16將在6月22日推出；相信機迷們早已急不及待準備在伐利斯傑亞大陸中冒險，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲全危險標的怪物(懸賞魔物)位置一覽。
危險標的怪物（懸賞魔物）位置一覽
當玩家推進主線即到取得召喚獸「拉姆」（雷神）的能力後，玩家便可前往新的秘密基地；然後再完成「瑪莎旅店」的一段主線任務（烏雲來臨），便會開放在秘密基地中開放支援者物品及懸賞魔物等幾個新功能。而打倒懸賞魔物除了可獲得大量金錢（Gil）之外，亦會掉落懸賞魔物限定的素材，可用來製作特別的裝備。不過最重要大概還是為了成就，遊戲中有一個獎杯是打倒所有的懸賞魔物，換言之想打白金就一定要全清。
危險標的怪物（懸賞魔物）懸賞魔物會隨著主線進度陸續開啟，並非所有魔物都能在一開始就可挑戰；如果發現當下的懸賞魔物已全部打倒時就繼續推主線吧。另外是有不少懸賞魔物需要承接特定支線任務後才會出現，單靠基地中的懸賞魔物板是找不齊的。
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按圖放大Final Fantasy XVI危險標的怪物（懸賞魔物）位置一覽（請善用ctrl+F搜尋或手機的從頁面中尋找功能）：
惡靈精
羅扎利亞 - 瑪莎旅社 - 悲愴海灣
阿留那
贊布雷克 - 北境 - 明景平原
貝爾芬格
羅扎利亞 - 東池村 - 斷裂劍柄
鷲頭飛獅
承接秘密基地鐵匠布萊克索恩支線任務「鍛造師與堅持」後出現
贊布雷克 - 諾凡堡的西門，要由失落之翼跑過去
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貝克雷特
羅札利亞 - 瑪莎旅社 - 綠束濕地
塞文利安
羅扎利亞 - 瑪莎旅社 - 悲愴海灣
發光泥巴
羅扎利亞 - 鷹鳴斷崖
法斯托提卡倫
達爾梅奇亞 - 維爾克洛伊沙漠
靈魂刺針
達爾梅奇亞 - 巨人下顎 - 寇拉瓦牧地
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格瑞瑪欽
達爾梅奇亞 - 巨人下顎 - 魔獸地盤
黑刀玖
達爾梅奇亞 - 巨人下顎
沉睡的巨人雕像（亞特拉斯）
羅扎利亞 - 瑪莎旅社 - 克瑞西達廢棄村莊
炸彈王
承接秘密基地支線任務「強化大工坊吧」後出現
贊布雷克 - 龍巢平原 - 巨大水缸
花棍拾
達爾梅奇亞 - 巨人下顎 - 寇拉瓦牧地 - 巴瑪列廢棄村莊
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馬格斯兄弟
羅扎利亞 - 伊索德港 - 寂靜海濱
斯拜羅庫
贊布雷克 - 諾凡堡東門 - 幽霧地
狼群
達爾梅奇亞 - 塔伯爾 - 黃金大街
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神聖號兵
需要在失落之翼完成支線「熟成之時 前篇」及其後續任務「熟成之時 後篇」才會出現。
贊布雷克 - 失落之翼 - 葡萄酒通道（入口在村內教堂下樓梯地底）
驚駭彗星
達爾梅奇亞 - 巨人下顎 - 巨人大鐮
群魔殿
沃魯德 - 黑影海岸 - 史凱茲法爾之牆
葛柏穆克
沃魯德 - 艾斯特拉
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拜格爾
沃魯德 - 雷文維特城寨 - 克利廷空洞
阿耆尼
沃魯德 - 無窮魆黑 - 赫弗峽谷道
處刑人（塔納托斯）
達爾梅奇亞 - 黃金大街 - 泰坦之路
墜落的兇星（終端系統）
贊布雷克 - 龍巢平原 - 巨大水缸
卡蘿特
在秘密基地完成支線任務「良藥難得」後，承接後續任務「良藥更加難得」後出現
羅札利亞 - 三葦濕地 - 呢喃沼澤
強化奇美拉
完成秘密基地的支線任「鍛造師與堅持」後，在信箱承接後續任務「鍛造師與切磋」及「鍛造師與堅持」後，承接後續任務「鍛造師與朋友」後出現。
達爾梅奇亞 - 維爾克洛伊沙漠
基札瑪路克
需要在秘密基地的信箱中完成支線任務「讚頌有價值的孤獨」後才會出現。
沃魯德 - 維札爾格雷斯平原 - 加爾尼克
庫紮
完成秘密基地支線「劍的覺悟」再完成後續任務「劍的決心」和「劍的希望」後出現
沃魯德 - 雷文維特城寨 - 巴爾蒙克監獄
帝王貝希摩斯
完成秘密基地支線「劍的覺悟」再完成後續任務「劍的決心」和「劍的希望」後出現
沃魯德 - 維札爾格雷斯平原
執意龍騎士
完成北境支線任務「崩塌的銅牆鐵壁 前篇」後，再完成後續任務「崩塌的銅牆鐵壁 後篇」後出現。
贊布雷克 - 北境 - 馬庫爾都洛瓦丘陵
死亡王子
完成北境支線任務「崩塌的銅牆鐵壁 前篇」後，再完成後續任務「崩塌的銅牆鐵壁 後篇」後出現。
贊布雷克 - 北境 - 馬庫爾都洛瓦丘陵
FF16《Final Fantasy XVI》幾時推出？
《Final Fantasy XVI》於2023年6月22日率先登陸PlayStation 5平台，香港行貨提供中文版，以下為不劇透game評，詳細可點擊連結
FF16《Final Fantasy XVI》難唔難玩？
FF16其實唔難，新玩家、初心者如果想玩得更順利，可以參考本文，睇睇FF16玩前必知5件事獲最佳遊戲體驗
FF16 《Final Fantasy XVI》有甚麼新手必學技能推薦？
有的，我們已準備大量《FF16》新手攻略，以下為「早期必知10個心得必學技能推薦」，詳細請點擊連結。
FF16 《Final Fantasy XVI》女主角叫甚麼名字？
《FF16》女主角叫Jill Warrick，她出身於北部部落，自小被送到男主角的 Rosfield 家作為政治籌碼寄養，與主角兩兄弟 Clive、Joshua 情同兄妹。如果想知更多Jill Warrick的介紹，又或者想睇10大最美「FF女神」排名，請點擊本連結。